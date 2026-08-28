Місячний посівний календар на вересень 2026: що і коли робити на городі

У вересні на городі роботи вистачає: збираємо врожай, готуємо до зими грядки, сіємо сидерати та садимо озимі культури.
Щоб усе встигнути й не пропустити вдалий час для робіт, плануй їх за місячним посівним календарем.
Фази Місяця у вересні 2026
- Спадаючий Місяць — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30
- Молодик — 10, 11, 12
- Зростаючий Місяць — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Повний Місяць — 25, 26, 27, 28
Сприятливі дні для посіву та посадки у вересні 2026
Це найкращий час для більшості садових і городніх робіт. Можна збирати врожай, готувати грядки до зими, розпушувати ґрунт, вносити добрива та прибирати рослинні рештки.
Сприятливі дні у вересні 2026: 2, 3, 13–18, 20–22, 24–26, 29–30 числа.
Також можна садити багаторічники і цибулинні культури, висівати сидерати.
Нейтральні дні для садових та городніх робіт у вересні: 1, 4–9, 12, 19, 23, 28 число.
У ці дні можна прибирати ділянку, видаляти бур’яни, збирати врожай і сортувати овочі та фрукти для зберігання.
Також можна навести лад у теплиці. А от серйозні посадки й обрізання дерев краще лишити на сприятливі дати.
Несприятливі дні для посадки у вересні 2026
У ці дати не варто без нагальної потреби пересаджувати рослини та обрізати їх.
Несприятливі дні вересня за місячним календарем — 10, 11 та 27 число.
Краще прибрати ділянку, підготувати компост, привести до ладу інструменти.
Що можна сіяти та садити у вересні 2026
У вересні 2026 року ще можна сіяти і садити холодостійкі культури для пізнього врожаю.
Це редис, шпинат, рукола, салат, кріп, петрушка, кінза та інша зелень.
На початку місяця можна висадити озиму цибулю, а наприкінці — часник.
Також вересень підходить для посадки полуниці, малини, смородини, декоративних багаторічників. Але важливо завершити посадки до настання стійких холодів.
Місячний посівний календар на вересень 2026: корисні поради
- Сій гірчицю, фацелію, овес або жито одразу після звільнення грядки, не чекаючи кінця вересня; головне — щоб насіння потрапило у вологий ґрунт.
- Не сади озимий часник одразу після перекопування — грядка має осісти щонайменше два тижні, інакше зубки можуть опинитися надто глибоко.
- Для раннього врожаю цибулі висаджуй сіянку восени до третьої декади вересня, щоб цибулини встигли вкоренитися до морозів. Після посадки не залишай грядку голою — тонкий шар сухого листя або скошеної трави захистить цибулини.
- Якщо окрема гілка смородини раптово почала засихати, перевір її на смородинову склівку; уражені пагони вирізай до здорової деревини й одразу винось з ділянки.
- Не поспішай з великою осінньою обрізкою груші — у вересні безпечніше обмежитися сухими та хворими гілками, особливо якщо до морозів залишилося небагато часу.
- Не залишай грядки порожніми після збирання врожаю — одразу висівай сидерати або готуй їх під осінні культури, щоб бур’яни не забрали вологу й поживні речовини.
- Якщо перекопуєш грядки, не розбивай всі великі грудки ґрунту — за зиму вони краще промерзнуть і наситяться вологою.
А ще читай про підживлення саду восени: які органічні та мінеральні добрива використовувати — щоб дерева радували врожаєм.
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