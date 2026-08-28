Стиль життя Садівництво та город

Місячний посівний календар на вересень 2026: що і коли робити на городі

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Серпня 2026, 17:00 3 хв.
місячний посівний календар вересень 2026
Фото Pexels

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