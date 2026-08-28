Місячний посівний календар на вересень 2026: що і коли робити на городі

У вересні на городі роботи вистачає: збираємо врожай, готуємо до зими грядки, сіємо сидерати та садимо озимі культури.

Щоб усе встигнути й не пропустити вдалий час для робіт, плануй їх за місячним посівним календарем.

Фази Місяця у вересні 2026

Спадаючий Місяць — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30

Молодик — 10, 11, 12

Зростаючий Місяць — 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Повний Місяць — 25, 26, 27, 28

Сприятливі дні для посіву та посадки у вересні 2026

Це найкращий час для більшості садових і городніх робіт. Можна збирати врожай, готувати грядки до зими, розпушувати ґрунт, вносити добрива та прибирати рослинні рештки.

Сприятливі дні у вересні 2026: 2, 3, 13–18, 20–22, 24–26, 29–30 числа.

Також можна садити багаторічники і цибулинні культури, висівати сидерати.

Нейтральні дні для садових та городніх робіт у вересні: 1, 4–9, 12, 19, 23, 28 число.

У ці дні можна прибирати ділянку, видаляти бур’яни, збирати врожай і сортувати овочі та фрукти для зберігання.

Також можна навести лад у теплиці. А от серйозні посадки й обрізання дерев краще лишити на сприятливі дати.

Несприятливі дні для посадки у вересні 2026

У ці дати не варто без нагальної потреби пересаджувати рослини та обрізати їх.

Несприятливі дні вересня за місячним календарем — 10, 11 та 27 число.

Краще прибрати ділянку, підготувати компост, привести до ладу інструменти.

Що можна сіяти та садити у вересні 2026

У вересні 2026 року ще можна сіяти і садити холодостійкі культури для пізнього врожаю.

Це редис, шпинат, рукола, салат, кріп, петрушка, кінза та інша зелень.

На початку місяця можна висадити озиму цибулю, а наприкінці — часник.

Також вересень підходить для посадки полуниці, малини, смородини, декоративних багаторічників. Але важливо завершити посадки до настання стійких холодів.

Місячний посівний календар на вересень 2026: корисні поради

Сій гірчицю, фацелію, овес або жито одразу після звільнення грядки, не чекаючи кінця вересня; головне — щоб насіння потрапило у вологий ґрунт.

Не сади озимий часник одразу після перекопування — грядка має осісти щонайменше два тижні, інакше зубки можуть опинитися надто глибоко.

Для раннього врожаю цибулі висаджуй сіянку восени до третьої декади вересня, щоб цибулини встигли вкоренитися до морозів. Після посадки не залишай грядку голою — тонкий шар сухого листя або скошеної трави захистить цибулини.

Якщо окрема гілка смородини раптово почала засихати, перевір її на смородинову склівку; уражені пагони вирізай до здорової деревини й одразу винось з ділянки.

Не поспішай з великою осінньою обрізкою груші — у вересні безпечніше обмежитися сухими та хворими гілками, особливо якщо до морозів залишилося небагато часу.

Не залишай грядки порожніми після збирання врожаю — одразу висівай сидерати або готуй їх під осінні культури, щоб бур’яни не забрали вологу й поживні речовини.

Якщо перекопуєш грядки, не розбивай всі великі грудки ґрунту — за зиму вони краще промерзнуть і наситяться вологою.

А ще читай про підживлення саду восени: які органічні та мінеральні добрива використовувати — щоб дерева радували врожаєм.

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