Погода на сентябрь 2026 в Украине: каким будет начало осени

Прогноз погоды на сентябрь 2026 благоприятный, синоптики обещают много комфортных и сухих дней. Тому, кто не успеет в отпуск в августе, стоит воспользоваться последним шансом в начале осени.

Больше деталей о погоде по регионам в новом сезоне — в материале.

Погода в Украине на сентябрь 2026: прогноз по регионам

Осень во всех уголках страны начнется почти одинаково: с довольно приятной погодой и высокой температурой.

Погода в сентябре на севере Украины

Начало осени в северных областях ожидается сухое и теплое. На улице будут комфортные +20…+25°C днем, а ночью тоже еще не холодно: +11…+13°C. На смену ясным и солнечным приходят пасмурные дни с временным прояснением.

В середине сентября температура воздуха начнет ощутимо снижаться: +19…+23°C днем, +10…+12°C ночью. Ясные дни будут чередоваться с мрачными.

Конец месяца без осадков, но уже с небольшим похолоданием. Днем воздух +16…+18°C, ночью +8…+9°C.

Погода в сентябре на западе Украины

В западных регионах прогнозируется теплый первый месяц нового сезона с небольшим количеством осадков. Днем +19…+23°C, ночью +10…+12°C. В этот период ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Со второй половины сентября ожидаются в основном пасмурные дни, иногда может немного дождить, температура опустится до +16…+21°C.

В последние 10 дней солнца почти не будет, осадков нет или совсем незначительные, днем ​​прохладнее: +16…+17°C, а ночью столбик термометра опустится до +8°C.

Погода в сентябре на юге Украины

В южных областях сентябрь 2026 прогнозируется сухим, теплым и довольно солнечным.

Начало месяца будет жарким: +24…+28°C; +14…+16°C. Первая неделя еще прекрасно подойдет для запоздалых отпусков, потому что она без осадков и с ежедневным солнцем.

Со второй половины ожидается постепенное понижение температуры. Днем +23…+26°C, ночью +12…+14°C. Небо на юге Украины начнут затягивать тучи, но осадков не будет.

Последняя декада сентября пройдет без дождей, с переменной облачностью и температурой +19…+23°C; +10…+12°C.

Погода в сентябре на востоке Украины

Восточные области тоже начнут осень с сухой и теплой погоды. Днем ожидается +22…+26°C, ночью +12…+15°C.

Вторая декада — без осадков, преимущественно ясная, в течение суток температура от +10 до +25°C.

Ощутимое похолодание начнется в восточных регионах уже к концу месяца. Серых дней станет больше, дневные показатели будут +17…+21°C, ночные ориентировочно +9…+11°C.

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Джерело: Meteoprog.com

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