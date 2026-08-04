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Погода на сентябрь 2026 в Украине: каким будет начало осени

Марина Слизовская 04 августа 2026, 19:00 3 мин.
Погода на сентябрь 2026
Фото Pexels

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