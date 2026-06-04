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Планета на пороге аномалии: ООН предупреждает о супер Эль-Ниньо и рекордной жаре

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 июня 2026, 16:00 3 мин.
Экстремальная погода и Супер Эль-Ниньо: ООН бьет тревогу из-за климата
Фото Pexels

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