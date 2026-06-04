Планета на пороге аномалии: ООН предупреждает о супер Эль-Ниньо и рекордной жаре

Мир должен готовиться к резкому скачку экстремальных погодных условий и длительных волн жары. С таким предупреждением выступила Всемирная метеорологическая организация ООН, указывая на появление потенциально исключительного природного явления Эль-Ниньо.

По прогнозам специалистов, вероятность того, что теплая фаза климатического цикла в Тихом океане активизируется уже к августу, составляет 80 процентов, а к ноябрю этот показатель вырастет до девяноста процентов. Об этом пишет POLITICO.

Возвращение Эль-Ниньо означает не просто временное потепление, а серьезное усиление последствий антропогенного изменения климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эту ситуацию срочным климатическим предупреждением, отметив, что новые условия фактически подпитают огонь глобального потепления.

География климатических аномалий: где ждать наводнений, а где засухи

Последствия феномена будут неравномерными для разных частей мира. ВМО прогнозирует, что южные регионы США, Центральная Азия, некоторые районы Латинской Америки и Африканский Рог столкнутся с аномальным количеством осадков, что несет риски разрушительных наводнений и оползней.

В то же время Австралия, Индонезия, страны Карибского бассейна и Южная Азия могут оказаться в эпицентре жестоких засух. Для Европы точные прогнозы на данный момент остаются сложными из-за значительной удаленности континента от эпицентра событий в Тихом океане, однако общая тенденция к повышению температур не обойдет и этот регион.

Угроза энергетике и мировым запасам пищи

Ожидаемый климатический сдвиг произойдет на фоне уже существующих проблем в мировой экономике. Экстремальная жара значительно повысит спрос на электроэнергию для охлаждения, что создаст критическую нагрузку на сети. Кроме того, под угрозой окажется гидроэнергетика из-за обмеления рек в засушливых регионах.

Ситуация осложняется нехваткой удобрений и топлива, которая уже ощущается во многих странах из-за напряженности вокруг Ормузского пролива. Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло отметила, что Эль-Ниньо выведет продовольственные и водные системы многих общин за пределы их возможностей, способствуя распространению опасных заболеваний и усиливая давление на медицину.

Вероятность появления Супер Эль-Ниньо

Эксперты предполагают, что текущее явление может приобрести статус супер Эль-Ниньо. Это случается, когда температура морской воды в соответствующем регионе Тихого океану повышается более чем на 2 градуса Цельсия. Единственный раз в текущем столетии такой порог был преодолен в 2015–2016 годах, что привело к катастрофическим последствиям.

Ряд прогнозов, в частности от Европейского центра среднесрочных прогнозов, указывает на то, что будущий цикл может не только достичь этой критической отметки, но и существенно ее превысить. Напомним, что предыдущий Эль-Ниньо в 2023 году способствовал тому, что 2024-й стал самым жарким годом в истории наблюдений. Новая же волна аномалии способна установить очередные температурные антирекорды уже к 2027 году.

Несмотря на тревожные прогнозы, в метеорологической организации ООН подчеркивают: если государства обеспечат эффективную работу систем раннего предупреждения и вовремя подготовят инфраструктуру, Эль-Ниньо не обязательно должно привести к масштабной катастрофе.

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