Стиль жизни

Эксперты назвали три самых грязных предмета, которых мы затрагиваем каждый день

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июля 2026, 12:00 3 мин.
Смартфон, терминал и тележка: какие предметы наиболее опасны для здоровья
Фото Pexels

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