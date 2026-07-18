Эксперты назвали три самых грязных предмета, которых мы затрагиваем каждый день

Когда речь заходит о бактериях, большинство из нас автоматически вспоминает общественные туалеты или мусорные баки. Однако настоящая опасность часто скрывается там, где мы ее совсем не ожидаем — на вещах, которыми пользуемся буквально каждую минуту.

Эксперты назвали тройку самых грязных предметов нашего повседневного обихода, которые могут стать причиной инфекции. Об этом пишет Egészségkalauz.

1. Кнопки платежных терминалов

Вы заходите в кофейню или аптеку, покупаете необходимое и вводите ПИН-код. Казалось бы, обычное действие. Но микробиологи предупреждают: клавиатуры банковских терминалов — настоящий общежитие для патогенов.

Как отмечает известный микробиолог Джейсон Тетро, когда мы нажимаем на кнопки, то делаем это с определённым усилием, буквально втирая бактерии с пальцев в поверхность и наоборот. Если до вас терминалом воспользовался человек, который не помыл руки после контакта с сырым мясом или посещения туалета, риск подхватить подарок возрастает в разы.

2. Ручки тележек в супермаркетах

Пока вы сосредоточены на выборе свежих овощей или поиске скидок, ваши руки крепко держатся за ручку тележки, к которой до вас прикасались тысячи людей. Проблема в том, что во время шопинга мы меньше всего думаем о стерильности. Достаточно всего один раз потереть нос или поправить волосы после контакта с тележкой, чтобы микробы попали на слизистую оболочку.

3. Смартфон — ваш грязный спутник

Возможно, это прозвучит неприятно, но ваш телефон часто грязнее сиденья унитаза. Мы берём его с собой в спортзал, общественный транспорт и даже в туалет. Доктор Рао подчёркивает: нужно выработать привычку прикасаться к гаджету только чистыми руками, а само устройство регулярно протирать дезинфицирующими салфетками — хотя бы несколько раз в неделю.

Кроме большой тройки, в список опасных предметов в нашем доме вошли:

пульты от телевизора;

компьютерные мыши и клавиатуры;

дверные ручки и выключатели света;

рулевое колесо автомобиля.

Как защититься: ошибки, которые мы совершаем при использовании антисептика

Большинство людей используют антисептик неправильно: наносят каплю и вытирают руки насухо за две секунды. Специалисты предупреждают: чтобы средство подействовало, оно должно оставаться влажным на коже не менее 15 секунд.

Мыло — прежде всего. Если руки визуально грязные, жирные или в песке, антисептик не поможет. Спирт просто не сможет проникнуть через слой грязи к бактериям. В таком случае спасет только тщательное мытьё рук с мылом под проточной водой.

Бессилие перед вирусами. Спиртовые средства не всегда способны справиться с такими коварными возбудителями, как норовирус (причина желудочно-кишечных расстройств) или бактерия Clostridioides difficile. Здесь снова побеждает старое доброе мыло.

Главное правило. Сами по себе предметы не делают нас больными. Болезнь начинается тогда, когда мы прикасаемся грязными руками к глазам, рту или носу. Выделите 10 минут, чтобы протереть спиртовой салфеткой свой телефон и пульт от телевизора. Ваша иммунная система скажет вам за это спасибо!

Во Львове искусство действительно оживает прямо в чашках Петри. Здесь, среди стерильных колб и пипеток, заведующая бактериологической лабораторией Екатерина Орловская открыла для себя необычное хобби — создавать картины из живых бактерий.

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