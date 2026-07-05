Названы 6 самых красивых городов Европы: Эдинбург стал абсолютным лидером

Что делает город идеальным? Конечно, удобный транспорт, большое количество парков и вкусная еда имеют значение. Тем не менее, когда к функциональности добавляется потрясающая красота, такое место становится настоящим магнитом для путешественников.

Известное издание Time Out провело масштабное исследование, опросив более 24 000 человек по всему миру, чтобы выяснить, какие же мегаполисы их жители считают наиболее привлекательными.

Шотландский триумф Эдинбурга

Абсолютным фаворитом среди европейских городов стал Эдинбург. Целых 84% местных жителей без колебаний назвали свою столицу красивой. Редактор отдела путешествий Time Out Грейс Бирд объясняет такой успех уникальным архитектурным контрастом. По ее словам, сочетание суровых средневековых переулков Старого города с элегантными георгианскими кварталами и готическими шпилями делает Эдинбург идеальным местом для пеших прогулок.

Хотя в глобальный список попали такие гиганты, как Кейптаун со своими природными ландшафтами или Чикаго с панорамами озера Мичиган, именно Европа стала лидером по количеству эстетичных локаций.

Вторую строчку в европейском чарте занял солнечный Лиссабон (74% голосов). Город холмов, океанского бриза и живописных трамвайчиков продолжает покорять сердца. Третьим стал Париж (68%), где классическая османовская архитектура уже многие десятилетия остается эталоном роскоши и элегантности.

Полный список самых красивых городов Европы выглядит так:

Эдинбург. Лиссабон. Париж. Стокгольм. Порту. Рига.

Бюджетные альтернативы для летнего отпуска

Помимо визуального наслаждения, эксперты также советуют обратить внимание на финансовую выгоду. Если ты планируешь путешествие этим летом, специалисты выделяют три направления, где цены существенно упали.

Болгария стала доступнее в среднем на 60 фунтов стерлингов с человека. Черногория, которую часто называют балканской жемчужиной, снизила стоимость отдыха примерно на 53 фунта. Турция также вошла в этот список — отдых там стал дешевле на 35 фунтов, при этом страна продолжает манить туристов не только сервисом, но и фантастической архитектурой и культурой.

Итак, если ты ищешь вдохновение для следующей поездки, Эдинбург ждет вас со своими величественными видами, а бюджетные Болгария или Черногория помогут сделать отпуск не только красивым, но и выгодным.

Если же мечтаешь о совсем другой атмосфере, обрати внимание на Вьетнам. Узнай, какие локации стоит посетить, когда лучше всего планировать путешествие и что обязательно увидеть во время отпуска.

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