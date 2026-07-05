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Названы 6 самых красивых городов Европы: Эдинбург стал абсолютным лидером

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 июля 2026, 16:00 2 мин.
Эдинбург назван самым красивым городом Европы
Фото Pexels

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