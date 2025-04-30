Отдых в Италии на море: отпуск мечты у прозрачной воды и первозданной природы

Тихо и незаметно подкрадывается лето, а значит, не за горами то время, когда придется планировать отпуск. Отдых в Италии на море — один из идеальных вариантов для хорошего путешествия летом.

Хотя с пляжами и водичкой мы ассоциируем другие страны, в Италии есть много достойных внимания мест. Это и широко известные, например, Сицилия или Капри, а также и другие курорты. Мы собрали их для тебя и расскажем, что можно посмотреть в каждом.

Куда лучше поехать на море в Италии: места с пляжами и чистой водой

Капри

Это место среди Неаполитанского залива и живописной природы. В бухте Марина-Пиккола самое большое количество пляжей для отдыха. Для отдыха с детьми обрати внимание на пляж Баньи-Тиберио, где есть удобный спуск в воду.

А вот пляж Ла-Фонтелина довольно скалистый, поэтому он не подходит для семей с детьми, зато, по словам посетителей, в ресторанах подают прекрасную еду.

Достопримечательность Капри — пещера Голубой грот на берегу моря. Попасть туда можно только на маленькой лодке.

А еще здесь можно прогуляться по Финикийской лестнице, соединяющей два островных города — Капри и Анакапри.

Здесь также есть вилла Юпитера, когда-то принадлежавшая императору Тиберию, скале Фаральони и монастырь Сан-Джакомо, который считается старейшим сооружением острова.

Римини

Это самый популярный курорт Адриатики, где растянулись вдоль моря 15 км песчаных пляжей. Тебя ждут ночные клубы, бары и рестораны итальянской кухни. Для самых маленьких есть парк развлечений, аквапарк и дельфинарий.

Среди известнейших памятников арка императора Августа, построенная еще нашей эры и мост Тиберия,который заложили в начале первого века нашей эры. Также можно посетить крепость Малатеста, когда-то являвшуюся резиденцией правителя Римини.

Здесь родился и жил до 17 лет известный режиссер Федерико Феллини. В его честь открыли музей, где хранятся все пять полученных им Оскаров, костюмы, использованные в его фильмах, фото и другие интересности.

Сардиния

Еще один итальянский остров, но с ощутимым испанским мотивом, ведь когда-то эта территория подчинялась испанским правителям. Административным и культурным центром является город Кальяри.

Здесь расположен один из лучших пляжей острова — Поэтто. Также можно посетить:

Кафедральный собор;

Бастион;

крепость Сан-Микеле;

парк Молентарджюс;

собор Санта-Мария;

Королевский дворец.

На этом же острове есть и другой интересный город — Боза. Интересные места — каменные мосты через реку Темо и замок Маласпина.

Однако местные пляжи только для экстремалов, потому что у них нет удобного захода в воду, но есть несколько красивых пещер.

А город Альгеро имеет очень тесную связь с Испанией, поскольку когда-то Сардиния принадлежала Арагонии. Можно подняться на бастионную стену и встретить закат над Средиземным морем.

Наконец, нельзя не упомянуть город Коста Смеральда, где протянулись самые красивые пляжи. Они располагаются в скалистых бухтах, омываемых морем насыщенного лазурного цвета. Дословный перевод названия города — изумрудный берег.

Сицилия

Очередной райский остров в Италии, который стоит посетить хотя бы один раз в жизни. Здесь расположен город Палермо, о котором ты точно слышал (-а).

Исторический центр привлекает многими достопримечательностями: Дворец норманнов и королевской капеллы Палатина, дворцы Кьярамонте, Абателис и Скьяфанте, фонтан Претория и т.д.

Вблизи Палермо есть два лучших пляжа курорта — Монделло и Сан-Вито-Ло-Капо. Там тебя ждет теплое море, пологий вход, чистая вода и ряд хороших заведений.

Для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города и людей, советуем посетить Остров женщин с тихими и малолюдными пляжами.

Абруццо

Регион Абруццо расположен между Адриатическим морем и Апеннинскими горами. Здесь можно посетить древнеримское поселение Васто, посмотреть собор, замок и сады в неаполитанском стиле. Для семейного отдыха выбери локации Васто-Марина или Сан-Никола.

Еще здесь расположен природный заповедник в Пунта-Адерче с видом на холмы и море.

Отдых в Италии на море: когда лучше планировать и что следует знать

Очевидно, что для отдыха на море лучше выбрать позднюю весну, лето или раннюю осень. Однако обрати внимание на все даты, начиная с апреля по июнь и с сентября по октябрь.

В эти периоды наиболее умеренная температура воздуха и меньше туристов, чем в час пик — июль и август.

Учитывай и другие особенности курортов. К примеру, в августе на Сицилии продолжаются летние фестивали, а в Палермо проводят международный фестиваль танцев с огнем. Если хочешь увидеть что-нибудь колоритное, тогда поинтересуйся другими интересными событиями, прежде чем планировать отпуск.

Что касается того, как устроить бюджетный и недорогой отдых в Италии, то можем сказать только одно — на самом деле недорогих мест для туристов хватает повсюду. И даже в очень популярных местах есть хостелы по доступным ценам, отели не за все деньги мира и другие варианты.

Иногда их нужно хорошо поискать на сайтах по аренде жилья, а иногда и местные могут посоветовать неплохие идеи, где заночевать.

