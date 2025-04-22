Тихо та непомітно підкрадається літо, а отже, не за горами той час, коли доведеться планувати відпустку. Відпочинок в Італії на морі — один з ідеальних варіантів для гарної подорожі влітку.

Хоч з пляжами та водичкою ми асоціюємо інші країни, в Італії є багато місць, які варті уваги. Це і широко відомі, наприклад, Сицилія або Капрі, а також й інші курорти. Ми зібрали їх для тебе і розкажемо, що можна подивитися у кожному.

Куди краще поїхати на море в Італії: місця з пляжами та чистою водою

Капрі

Це місце посеред Неаполітанської затоки та мальовничої природи. У бухті Марина-Піккола найбільша кількість пляжів для відпочинку. Для відпочинку з дітьми зверни увагу на пляж Баньї-Тіберіо, де є зручний спуск у воду.

А от пляж Ла-Фонтеліна доволі скелястий, тож він не підходить для родин з дітьми, зате, за словами відвідувачів, у тамтешніх ресторанах подають чудову їжу.

Найвизначніша пам’ятка Капрі — печера Блакитний грот на березі моря. Потрапити туди можна лише на маленькому човні.

А ще тут можна прогулятися Фінікійськими сходами, що з’єднують два острівних міста — Капрі та Анакапрі.

Тут також є вілла Юпітера, яка колись належала імператору Тіберію, скелі Фаральоні й монастир Сан-Джакомо, який вважається найстарішою спорудою острова.

Відпочинок в Італії на морі: відпустка мрії біля прозорої води та первозданної природи / 3 Фотографії

Ріміні

Це найпопулярніший курорт Адріатики, де розтягнулися вздовж моря 15 км піщаних пляжів. На тебе чекають нічні клуби, бари та ресторани італійської кухні. Для найменших є парк розваг, аквапарк та дельфінарій.

Серед найвідоміших пам’яток арка імператора Августа, побудована ще нашої ери та міст Тіберія, що заклали на початку першого століття нашої ери. Також можна відвідати фортецю Малатесту, яка колись була резиденцією правителя Ріміні.

Тут народився і жив до 17 років відомий режисер Федеріко Фелліні. На його честь відкрили музей, де зберігаються всі п’ять отриманих ним Оскарів, костюми, використані у його фільмах, фото та інші цікавинки.

Відпочинок в Італії на морі: відпустка мрії біля прозорої води та первозданної природи / 3 Фотографії

Сардинія

Ще один італійський острів, але з відчутним іспанським мотивом, адже колись ця територія підкорювалася іспанським правителям. Адміністративним і культурним центром є місто Кальярі.

Тут розташований один із найкращих пляжів острова — Поетто. Також можна відвідати:

Кафедральний собор;

Бастіон;

фортецю Сан-Мікеле;

парк Молентарджус;

собор Санта-Марія;

Королівський палац.

На цьому ж острові є й інше цікаве місто — Боза. Цікаві місця — кам’яні мости через річку Темо та замок Маласпіна.

Однак місцеві пляжи лише для екстремалів, бо в них немає зручного заходу у воду, але є кілька красивих печер.

А містечко Альгеро має дуже тісний зв’язок з Іспанією, оскільки колись Сардинія належала Арагонії. Можна піднятися на бастіонну стіну та зустріти захід сонця над Середземним морем.

Насамкінець, не можна не згадати місто Коста Смеральда, де простяглися найкрасивіші пляжі. Вони розташовуються в скелястих бухтах, які омиваються морем насиченого лазурного кольору. Дослівний переклад назви міста — смарагдовий берег.

Відпочинок в Італії на морі: відпустка мрії біля прозорої води та первозданної природи / 3 Фотографії

Сицилія

Черговий райський острів в Італії, який варто відвідати хоча б раз у житті. Тут розташоване місто Палермо, про яке ти точно чув (-ла).

Історичний центр приваблює багатьма пам’ятками: Палац норманів і королівської капели Палатіна, палаци Кьярамонте, Абателис і Скьяфанте, фонтан Преторія тощо.

Поблизу Палермо є два найкращі пляжі курорту — Монделло і Сан-Віто-Ло-Капо. Там тебе чекає тепле море, пологий вхід, чиста вода і низка гарних закладів.

Для тих, хто хоче відпочити від гамірного міста і людей, радимо відвідати Острів жінок з тихими й малолюдними пляжами.

Відпочинок в Італії на морі: відпустка мрії біля прозорої води та первозданної природи / 3 Фотографії

Абруццо

Регіон Абруццо розташований між Адріатичним морем та Апеннінськими горами. Тут можна відвідати давньоримське поселення Васто, подивитися на собор, замок та сади в неаполітанському стилі. Для сімейного відпочинку обери локації Васто-Марина або Сан-Нікола.

Ще тут розташований природний заповідник у Пунта-Адерч з видом на пагорби й море.

Відпочинок в Італії на морі: відпустка мрії біля прозорої води та первозданної природи / 3 Фотографії

Відпочинок в Італії на морі: коли краще планувати та що варто знати

Звісно, що для відпочинку на морі найкраще вибрати пізню весну, літо або ранню осінь. Однак зверни увагу на всі дати, починаючи з квітня по червень і з вересня по жовтень.

У ці періоди найбільш помірна температура повітря та менше туристів, ніж у годину пік — липень та серпень.

Зважай й на інші особливості курортів. Наприклад, у серпні на Сицилії тривають літні фестивалі, а у Палермо проводять міжнародний фестиваль танців з вогнем. Якщо хочеш побачити щось колоритне, тоді поцікався іншими цікавими подіями, перш ніж планувати відпустку.

Щодо того, як влаштувати бюджетний і недорогий відпочинок в Італії, то можемо сказати лише одне — насправді недорогих місць для туристів вистачає всюди. І навіть в дуже популярних місцях є хостели з доступними цінами, готелі не за всі гроші світу та інші варіанти.

Іноді їх треба гарно пошукати на сайтах з оренди житла, а іноді й місцеві можуть порадити непогані ідеї, де заночувати.

Ми також пропонуємо тобі п’ять затишних містечок в Європі, де ще немає натовпів туристів.

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