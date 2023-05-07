Бюджетно та без туристів! Маловідомі міста Італії, що зачарують тебе романтикою

Італія асоціюється з пастою, смачними винами та запальними танцями ввечері? Якщо тобі хочеться по-новому відкрити для себе цю країну, в нашому матеріалі ти дізнаєшся про маловідомі та чарівні міста в Італії. Читай, куди поїхати в Італії бюджетно та без туристів.

Куди поїхати в Італії: добірка маловідомих чарівних міст

Найважливішою перевагою маленьких та маловідомих містечок є відсутність туристів та бюджетність поїздок. Міста нерозкручені, тому жити та харчуватися в них можна за цінами для місцевих, що в кілька разів нижчі.

Якщо ти давно мріяв(-ла) про ідеальну відпустку без туристів, читай, куди поїхати в Італії, щоб побачити багато нового для себе. Добіркою поділилося видання Довкола.

Амальфі

Надзвичайно гарне місто на узбережжі Середземного моря. Воно настільки приваблює, що зірки з усього світу купують тут маєтки. Якщо ти любиш тихий та затишний відпочинок, відвідай саме Амальфі.

Місто побудоване на скелях, навколо живописні пейзажі. Відвідати можна музей-арсенал Амальфі, кафедральний собор, пам’ятник винахіднику компаса Флавіо Джою, а також тихі дворики та затишні виноградники.

Альберобелло

Це містечко відоме своїми труллі — унікальними спорудами, які занесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. Це такі хатинки, в яких досі проживають люди.

Тут можна відчути себе героєм казок та зробити неймовірні фото. Таких точно ні в кого не буде!

Манарола

Одне з найстаріших міст, невідомих туристам. Тут є церква Сан-Лоренцо, датована 1338 роком. Спробувати можна унікальне місцеве вино Sciacchetrà, його згадують ще в римських писаннях.

Також відвідай Дорогу кохання, пішохідні доріжки у виноградниках над містом.

Модіка

Якщо ти любиш тихий відпочинок, а ще якісний шоколад — відвідай Модіку. На популярній Сицилії ніхто не звертає на нього увагу. Туристів тут дуже мало, а краєвиди нагадують казкові.

Уже понад 20 років Модіка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Італії.

Кьоджа

Це місто називають альтернативою Венеції. Хоча краще вважати навпаки, адже Кьоджа набагато старіше місто, ніж Венеція. Місто було засноване ще давніми римлянами, її вважають другою столицею Венеціанської лагуни.

Відвідати тут можна романський собор Діви Марії XI століття та церкви Сан-Мартіно і Сан-Доменіко, місцеві музеї та лагуну.

Хочеш побачити увесь світ, але боїшся, що не встигнеш? Сотні пам’яток та унікальних міст руйнуються щодня. Раніше ми розповідали про туристичні місця під загрозою зникнення.

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