Подорожуй свідомо: п’ять країн, які жінки можуть побачити без побоювань за власну безпеку

Питання власної безпеки постає особливо гостро під час подорожей жінок наодинці. Це не всюди легко і вимагає уваги та турботи про себе під час поїздок. У нашому матеріалі ти дізнаєшся про безпечні країни для подорожей для жінок.

П’ять країн, які безпечні для подорожей для жінок — перелік

Тенденція до самостійних подорожей зростає. Це зручно, адже не потрібно підлаштовуватися під когось, ти самостійно вирішуєш, де і що хочеш побачити. Однак для жінок усе ще є серйозна небезпека — дискримінація, злочинність тощо.

Безліч країн докладають зусиль до підвищення безпеки туристів та покращення ставлення до жінок. Видання BBC розповіло, в яких країнах індекс безпеки є найвищим. Тож читай корисну добірку країн для подорожей наодинці та плануй свою незабутню відпустку.

Словенія

Рейтинг безпечних країн для жінок очолює Словенія. За останні роки їй вдалося досягти неймовірного результату у сприйнятті безпеки жінок. 85% туристок почувають себе тут у безпеці.

Туристка Клер Рамсделл розповіла, що навіть уночі можна спокійно блукати містом:

Це могло бути ризикованим досвідом в іншому місці, але в цьому випадку це було задоволення, — розповідає Клер.

Громадський транспорт має зручні гілки, у країні є на що подивитися. Насолодитися можна як Альпійськими горами, так і смачною кухнею. Відвідати можна і міста, щоб відчути їхній ритм.

Руанда

Прагнення до безпеки та рівності настільки значуще тут, що 55% парламенту країни становлять жінки. Індекс безпеки в Руанді також на високому рівні, тому жінки можуть сміливо відвідати країну самостійно.

У країні багато поліції та охорони, яка стежить за порядком. Люди тут привітні та доброзичливі. Побачити можна Меморіал геноциду в Кігалі, гори, Національний парк Нюнгве, а ще Національний парк вулканів.

Об’єднані Арабські Емірати

Серед країн Близького Сходу та Північної Африки Емірати займають провідне місце з безпеки. 98,5% жінок віком від 15 років розповіли, що почуваються в безпеці, коли гуляють на самоті вночі містом.

Дубай безперечно є найбільш безпечним містом для подорожей. Тут можна взяти тур на індивідуальне сафарі, а ще можна стрибнути з парашутом. Блогерка Сенді Ауад розповідає, що колись у неї пробило колесо посеред пустелі.

Вона залишила свою машину незамкненою з ключами всередині, а потім викликала собі таксі. Це свідчить про безпеку та низький рівень злочинності в регіоні.

Японія

Японія входить до десятки безпечних країн за Глобальним індексом миру. Тут надзвичайно низький рівень злочинності та конфліктів. Можна вибрати житло лише для жінок, як і вагони метро.

Японці не хочуть одружуватися, тому плекають культуру самостійності. Це ще одна з причин, чому в Японію безпечно подорожувати, особливо жінкам. Тут багато закладів, у яких можна чудово провести час наодинці — караоке, рамен шопи тощо.

У містах люди привітні та знають англійську. Якщо ти хочеш дослідити села, найкраще взяти гіда з собою, адже там англійською майже не володіють. Відвідати можна місцеві паби, ресторани, місто Канадзава, яке є домом самураїв. А ще варто побачити Такаяма в Японських Альпах.

Норвегія

Фінансова доступність для жінок, відсутність дискримінації та найщасливіша країна світу. Хіба цього не достатньо, щоб помилуватися Норвегією? Щоб якомога більше відчути країну, дотримуйся філософії життя на природі.

Пожити в крижаних іглах, покататися на упряжках з собаками та побачити неймовірну природу — все це можна зробити в Норвегії. Люди тут привітні та доброзичливі. Англійська мова ходить усюди.

А якщо вдало вибрати час для подорожі, можна навіть побачити північне сяйво.

А якщо подорожувати наодинці поки хочеться рідною домівкою, раніше ми розповідали, куди поїхати на травневі свята в Україні.

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