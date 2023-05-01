Подорожуй свідомо: п’ять країн, які жінки можуть побачити без побоювань за власну безпеку

Питання власної безпеки постає особливо гостро під час подорожей жінок наодинці. Це не всюди легко і вимагає уваги та турботи про себе під час поїздок. У нашому матеріалі ти дізнаєшся про безпечні країни для подорожей для жінок.
Тенденція до самостійних подорожей зростає. Це зручно, адже не потрібно підлаштовуватися під когось, ти самостійно вирішуєш, де і що хочеш побачити. Однак для жінок усе ще є серйозна небезпека — дискримінація, злочинність тощо.
Безліч країн докладають зусиль до підвищення безпеки туристів та покращення ставлення до жінок. Видання BBC розповіло, в яких країнах індекс безпеки є найвищим. Тож читай корисну добірку країн для подорожей наодинці та плануй свою незабутню відпустку.
Рейтинг безпечних країн для жінок очолює Словенія. За останні роки їй вдалося досягти неймовірного результату у сприйнятті безпеки жінок. 85% туристок почувають себе тут у безпеці.
Туристка Клер Рамсделл розповіла, що навіть уночі можна спокійно блукати містом:
Це могло бути ризикованим досвідом в іншому місці, але в цьому випадку це було задоволення, — розповідає Клер.
Це могло бути ризикованим досвідом в іншому місці, але в цьому випадку це було задоволення, — розповідає Клер.
Громадський транспорт має зручні гілки, у країні є на що подивитися. Насолодитися можна як Альпійськими горами, так і смачною кухнею. Відвідати можна і міста, щоб відчути їхній ритм.
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Прагнення до безпеки та рівності настільки значуще тут, що 55% парламенту країни становлять жінки. Індекс безпеки в Руанді також на високому рівні, тому жінки можуть сміливо відвідати країну самостійно.
У країні багато поліції та охорони, яка стежить за порядком. Люди тут привітні та доброзичливі. Побачити можна Меморіал геноциду в Кігалі, гори, Національний парк Нюнгве, а ще Національний парк вулканів.
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Серед країн Близького Сходу та Північної Африки Емірати займають провідне місце з безпеки. 98,5% жінок віком від 15 років розповіли, що почуваються в безпеці, коли гуляють на самоті вночі містом.
Дубай безперечно є найбільш безпечним містом для подорожей. Тут можна взяти тур на індивідуальне сафарі, а ще можна стрибнути з парашутом. Блогерка Сенді Ауад розповідає, що колись у неї пробило колесо посеред пустелі.
Вона залишила свою машину незамкненою з ключами всередині, а потім викликала собі таксі. Це свідчить про безпеку та низький рівень злочинності в регіоні.
Японія входить до десятки безпечних країн за Глобальним індексом миру. Тут надзвичайно низький рівень злочинності та конфліктів. Можна вибрати житло лише для жінок, як і вагони метро.
Японці не хочуть одружуватися, тому плекають культуру самостійності. Це ще одна з причин, чому в Японію безпечно подорожувати, особливо жінкам. Тут багато закладів, у яких можна чудово провести час наодинці — караоке, рамен шопи тощо.
У містах люди привітні та знають англійську. Якщо ти хочеш дослідити села, найкраще взяти гіда з собою, адже там англійською майже не володіють. Відвідати можна місцеві паби, ресторани, місто Канадзава, яке є домом самураїв. А ще варто побачити Такаяма в Японських Альпах.
Фінансова доступність для жінок, відсутність дискримінації та найщасливіша країна світу. Хіба цього не достатньо, щоб помилуватися Норвегією? Щоб якомога більше відчути країну, дотримуйся філософії життя на природі.
Пожити в крижаних іглах, покататися на упряжках з собаками та побачити неймовірну природу — все це можна зробити в Норвегії. Люди тут привітні та доброзичливі. Англійська мова ходить усюди.
А якщо вдало вибрати час для подорожі, можна навіть побачити північне сяйво.
А якщо подорожувати наодинці поки хочеться рідною домівкою, раніше ми розповідали, куди поїхати на травневі свята в Україні.
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