Мандруй Україною: куди поїхати на травневі свята з сім’єю чи друзями

Наша Україна прекрасна та мальовнича держава, у якій безліч місць, що заворожують та змушують забути про усі тривоги та дозволять насолоджуватися моментом. Досліджуймо нашу країну разом!

До речі, хорошим приводом для планування нової подорожі будуть травневі свята. Чому б не вибратися з сім’єю чи друзями на відпочинок у нову місцину. А куди саме ми зараз тобі розповімо. Тримай добірку місць, куди можна вирушити на травневі свята.

Куди поїхати на травневі свята в Україні

Карпати

Відпочинок у горах — це чудовий спосіб відпочити від буденних справ та дослідити природу Карпат. Ця місцина славиться своє красою у будь-яку пору року та підходить як для поціновувачів активного відпочинку, так й для тих, хто хоче порелаксувати та відпочити від шумного міста.

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Для туристів пропонують такі активності як: підкорення гірських вершин, піші та велосипедні прогулянки, дослідження місцевих гірських річок та багато іншого.

Тож, якщо ти любиш природу і гірський клімат, то поїздка на відпочинок у Карпати може бути дуже хорошим варіантом.

Дендропарк у Кропивницькому

Якщо ти ще не відвідував Кропивницький — травень один з найкращих місяців для цього. В цей час у місцевому Дендропарку розквітають тюльпани, яких цього року висадили понад 3,9 мільйона та привезені з Нідерландів.

Там ти можеш побачити чи не усю кольорову гаму квітів, а також чимало видів дерев та кущів. Для відвідувачів Дендропарку пропонують різноманітні культурні та розважальні заходи, тож для вікенду з дітьми це місце буде незабутнім.

Кам’янець-Подільський

Це одне з найдавніших міст України, в якому ти матимеш змогу побачити середньовічні споруди. Наприклад, Кам’янець-Подільська фортеця, що належить до Семи чудес України чи водоспад Кам’янець, що знаходиться поруч з містом та однозначно вартує твоєї уваги.

Місто дає змогу відпочити від буденності, зануритися в історію нашої країни та насолодитися казковими видами та атмосферою. Тому, якщо ти ще у роздумах куди поїхати на травневі свята — обирай Кам’янець-Подільський і точно не прогадаєш.

Чернівці

Ті, хто ще ні разу не був у Чернівцях — точно не залишаться байдужими після проведеного у місті вікенду. Це місто має багату історію та культурну спадщину, що відображається в його архітектурі, музеях, театрах та інших культурних закладах.

Чого лише вартує відомий Чернівецький національний університет, що раніше був резиденцією митрополитів Буковини і Далмації. Та не університетом єдиним. У Чернівцях варто відвідати ратушу, прогулятися міськими площами, відвідати ботанічний сад та багато іншого.

Тож, якщо ти ще не був(-ла) у цьому місці — відпочинок у Чернівцях на травневі свята буде хорошим приводом це виправити.

Національний дендрологічний парк Софіївка в Умані

Хорошим варіантом для вікенду з родиною чи друзями буде парк Софіївка, що знаходиться у місті Умань Черкаської області. Один з найбільших та найвідоміших дендрологічних парків нашої країни славиться своїми неперевершеними краєвидами та унікальними рослинами.

Для відвідувачів пропонують такі активності як: катамарани, пороми, корабель Софія, човни та гондоли. А якщо буде бажання — на території парку є готель, у якому можна провести ніч.

Та війна все ще триває. І ми розуміємо, що поїхати у відпустку нині може бути складно як у фінансовому плані, так психологічному. Та відпочинок і перезавантаження потрібно усім. Раніше ми розповідали, як організувати відпустку під час війни.

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