Путешествуй по Украине: куда поехать на майские праздники с семьей или друзьями

Наша Украина прекрасное и живописное государство, в котором множество мест, что завораживают и заставляют забыть обо всех тревогах и позволят наслаждаться моментом. Исследуем нашу страну вместе!

Кстати, хорошим поводом для планирования нового путешествия будут майские праздники. Почему бы не выбраться с семьей или друзьями на отдых в новое место. А куда именно мы сейчас тебе расскажем. Держи подборку мест, куда можно отправиться на майские праздники.

Куда поехать на майские праздники в Украине

Карпаты

Отдых в горах — это отличный способ отдохнуть от будничных дел и исследовать природу Карпат. Эта местность славится свое красотой в любое время года и подходит как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто хочет порелаксировать и отдохнуть от шумного города.

Сейчас также смотрят

Для туристов предлагают такие активности как: покорение горных вершин, пешие и велосипедные прогулки, исследования местных горных рек и многое другое.

Поэтому, если ты любишь природу и горный климат, то поездка на отдых в Карпаты может быть очень хорошим вариантом.

Дендропарк в Кропивницком

Если ты еще не посещал Кропивницкий — май один из лучших месяцев для этого. В это время в местном Дендропарке расцветают тюльпаны, которых в этом году высадили более 3,9 миллиона и привезены из Нидерландов.

Там ты можешь увидеть чуть ли не всю цветовую гамму цветов, а также немало видов деревьев и кустов. Для посетителей Дендропарка предлагают различные культурные и развлекательные мероприятия, поэтому для уикенда с детьми это место будет незабываемым.

Каменец-Подольский

Это один из древнейших городов Украины, в котором ты сможешь увидеть средневековые сооружения. Например, Каменец-Подольская крепость, что относится к Семи чудесам Украины или водопад Каменец, который находится рядом с городом и однозначно стоит твоего внимания.

Город позволяет отдохнуть от обыденности, окунуться в историю нашей страны и насладиться сказочными видами и атмосферой. Поэтому, если ты еще в раздумьях куда поехать на майские праздники — выбирай Каменец-Подольский и точно не прогадаешь.

Черновцы

Те, кто еще ни разу не был в Черновцах — точно не останутся равнодушными после проведенного в городе уикенда. Этот город имеет богатую историю и культурное наследие, что отражается в его архитектуре, музеях, театрах и других культурных заведениях.

Чего только стоит известный Черновицкий национальный университет, который ранее был резиденцией митрополитов Буковины и Далмации. Но не университетом единым. В Черновцах стоит посетить ратушу, прогуляться по городским площадям, посетить ботанический сад и многое другое.

Поэтому, если ты еще не был(-а) в этом месте — отдых в Черновцах на майские праздники будет хорошим поводом это исправить.

Национальный дендрологический парк Софиевка в Умани

Хорошим вариантом для уикенда с семьей или друзьями будет парк Софиевка, который находится в городе Умань Черкасской области. Один из крупнейших и самых известных дендрологических парков нашей страны славится своими непревзойденными пейзажами и уникальными растениями.

Для посетителей предлагают такие активности как: катамараны, паромы, корабль София, лодки и гондолы. А если будет желание — на территории парка есть отель, в котором можно провести ночь.

Но война все еще продолжается. И мы понимаем, что поехать в отпуск сейчас может быть сложно как в финансовом плане, так психологическом. Но отдых и перезагрузка нужны всем. Ранее мы рассказывали, как организовать отпуск во время войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!