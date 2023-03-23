Не упрекай себе за отдых: как организовать отпуск во время войны

Слово “отдых” с начала войны перестало ассоциироваться у украинцев с чем-то приятным. Теперь оно сопровождается только навязчивыми мыслями и угрызениями совести. Ведь когда защитники на фронте защищают наше государство, кажется, что у нас нет морального права отдыхать.

Отпуск должен наоборот заряжать нас энергией, но мы воспринимаем его как нечто плохое, впустую потраченное время. Ведь можно делать что-то полезное, пренебрегая при этом своим моральным и физическим состоянием.

Психотерапевт Мария Фабричева рассказала, почему все же стоит взять отдых, а также привела его возможные варианты.

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Почему отпуск во время войны так важен

Война стала главным фоном нашей жизни. Украинцы, которые волонтерят, помогают другим, теряют огромный ресурс и просто не успевают восстановить свои силы. Это же в будущем может привести к эмоциональному выгоранию, синдрому хронического стресса или даже депрессивным проявлениям.

Если ты будешь терять ресурс, то соответственно будешь терять свои компетенции, свою энергию и превратишься в непродуктивного человека, — отмечает пситерапевт.

Трудно понять, как следует вести себя в реалиях войны с точки зрения морали, а тем более переключить свое внимание на что-то другое. Поэтому люди сами ставят себе определенные запреты, например на отдых.

По данным опроса компании Gradus Research, в июле прошлого года только 3,5% респондентов поехали в путешествие по Украине, за границу на отдых выехало еще меньше — 2,5%.

Как убедить себя взять отпуск

Для этого эксперт советует провести небольшой самоанализ и ответить на определенные вопросы:

Чувствую ли я себя хотя бы на 70% эффективным(-ой)?

Чувствую ли я себя на 70% продуктивным(-ой)?

Чувствую ли я, что у меня достаточно сил?

Чувствую ли я, что делаю много важных, сильных вещей?

Если большинство ответов на эти вопросы — “нет”, то можешь выделить себе хотя бы неделю, чтобы немного отоспаться. Или по крайней мере позволить себе полноценный выходной день.

Варианты отпусков во время войны

При организации отпуска во время войны нужно все же учитывать определенные факторы. Например, из-за военного положения выбрать отпуск за границей в большинстве случаев могут только женщины. Отдых на территории Украины если и возможен, то в то же время может быть опасен.

Однако можно разобрать более подробно каждый из видов отпуска.

Отдых за границей

Хотя этот вариант кажется наиболее безопасным и актуальным, у него есть свои минусы. К ним можно отнести финансовый фактор, ведь когда деньги идут на помощь армии или создание собственной “подушки безопасности”, далеко не все могут себе это позволить. Также потому, что на отдых поедет не вся семья, поэтому некоторые женщины не оставят мужа одного.

Но в положительных условиях этот вариант обеспечит максимально безопасный отдых и поможет отключиться от навязчивых мыслей о войне. Такой вариант особенно подходит для семей с детьми.

Украинские турагентства даже во время полномасштабной войны продают туры на международные курорты. В других условиях можно путешествовать поездом или автомобилем.

Отдых в Украине

Несмотря на военные действия, в Украине есть варианты отдыха. Он может быть как культурным, так и активным, а самое главное — безопасным.

Самым популярным вариантом является поездка в Карпаты: горные массивы, свежий воздух и красивые виды. Поклонники более спокойного отдыха могут обратить свое внимание на Шацкие озера, которые станут хорошей альтернативой морю в Одессе. А путешествие по культурным городам страны (Львов, Черновцы, Ужгород) станет хорошим дополнением или же полноценным отпуском.

Альтернативный отдых

Даже когда нет возможности организовать отпуск, всегда можно придумать ему альтернативу.

Прекрасным вариантом отдыха могут стать даже полноценные выходные, но без отвлечения на дела или срочные телефонные звонки. Также следует провести информационный детокс. Выделить для себя время без новостей и какой-либо информации о войне и больше гулять на открытом воздухе.

Для лучшего самочувствия нужно правильно уметь отдыхать вне зависимости от места нахождения. Ранее Вікна рассказывали, как отдыхать качественно и помочь восстановить силы.