Не дорікай собі за відпочинок: як організувати відпустку під час війни

Слово “відпочинок” з початку війни перестало асоціюватись в українців з чимось приємним. Тепер воно супроводжується лише нав’язливими думками та докорами сумління. Адже коли захисники на фронті боронять нашу державу, то здається, що у нас немає морального права відпочивати.

Відпустка має заряджати нас енергією, але ми сприймаємо її як щось погане, даремно витрачений час. Адже можна зробити корисні справи, нехтуючи при цьому своїм моральним і фізичним станом.

Психотерапевтка Марія Фабрічева розповіла, чому все ж таки варто взяти відпочинок, а також зазначила про його можливі варіанти.

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Чому відпустка під час війни така важлива

Війна стала основним фоном нашого життя. Українці, які волонтерять, допомагають іншим, втрачають шалений ресурс і не встигають відновити свої сили. У майбутньому це може призвести до емоційного вигоряння, синдрому хронічного стресу чи навіть депресивних проявів.

Якщо ти втрачатимеш ресурс, то, відповідно, втрачатимеш свої компетенції, свою енергію і перетворишся на непродуктивну людину, — зазначає пситерапевтка.

Важко зрозуміти, як варто поводитись в реаліях війни з погляду моралі, а тим більше перемикнути свою увагу на щось інше. Тому люди самі ставлять собі певні заборони, наприклад, на відпочинок.

За даними опитування компанії Gradus Research, в липні минулого року лише 3,5% респондентів поїхали в подорож в межах України, за кордон на відпочинок виїхали ще менше — 2,5%.

Як переконати себе взяти відпустку

Для цього експертка радить провести невеликий самоаналіз та відповісти на певні запитання:

Чи почуваюсь я хоча б на 70% ефективним(-ою)?

Чи почуваюсь я хоча б на 70% продуктивним(-ою)?

Чи відчуваю я, що в мене достатньо сил?

Чи відчуваю я, що роблю багато важливих, потужних речей?

Якщо більшість відповідей на ці запитання — “ні”, то можеш виділити собі хоча б тиждень, щоб трішки відіспатись. Або принаймні дозволити собі повноцінний вихідний день.

Варіанти відпусток під час війни

Організовуючи відпустку під час війни, потрібно все ж зважати на певні фактори. Наприклад, що через воєнний стан обрати відпустку за кордоном здебільшого можуть лише жінки. Натомість відпочинок на території України, якщо і можливий, разом з тим може бути небезпечний.

Проте можна розібрати детальніше кожен із видів відпустки.

Відпочинок за кордоном

Хоча цей варіант здається найбільш безпечним та актуальним, він має свої мінуси. Серед них — фінансовий фактор, адже коли гроші йдуть на допомогу армії чи створення власної “подушки безпеки”, далеко не всі можуть собі це дозволити. Також через те, що на відпочинок поїде не вся родина, тому деякі жінки не залишать чоловіка самого.

Але за позитивних умов цей варіант буде максимально безпечним відпочинком та допоможе позбутися нав’язливих думок про війну. Такий варіант особливо підходить для родин з дітьми.

Українські турагенції навіть під час повномасштабної війни продають тури на міжнародні курорти. За інших умов можна подорожувати поїздом чи автомобілем.

Відпочинок в Україні

Попри воєнні дії в Україні є варіанти відпочинку. Він може бути як культурним, так і активним, а найголовніше — безпечним.

Найпопулярнішим варіантом є поїздка в Карпати: гірські масиви, свіже повітря та гарні краєвиди. Прихильники більш спокійного відпочинку можуть звернути увагу на Шацькі озера, які стануть гарною альтернативою моря в Одесі. А подорож по культурних містах країни (Львів, Чернівці, Ужгород) стане гарним доповненням або ж повноцінною відпусткою.

Альтернативна відпочинку

Навіть коли немає можливості організувати відпустку, завжди можна придумати їй альтернативу.

Чудовим варіантом відпочинку можуть бути навіть повноцінні вихідні, але без відволікання на справи чи термінові телефонні дзвінки. Також варто провести інформаційний детокс. Виділити для себе час без новин та будь-якої інформації про війну та більше гуляти на свіжому повітрі.

Для кращого самопочуття потрібно правильно вміти відпочивати незалежно від місця перебування. Раніше Вікна розповідали, як відпочивати якісно та допомогти собі відновити сили.