Як відпочити якісно: активності, після яких ти будеш готовий(-а) підкорювати новий робочий день

Робочий день забирає нашу енергію та призводить до сильної втоми, виснаження, подекуди навіть апатії.

Якщо таке відчуття супроводжує постійно, а після роботи немає ніякого відпочинку, то будь готовий(-а): скоро можуть початися проблеми зі здоров’ям, а твоя продуктивність та результативність впадуть.

Щоб не починати новий день із втоми, нам необхідно підзаряджатися. Хоча про важливість відпочинку кажуть всі та всюди, не завжди зрозуміло, як визначити його якість.

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Як визначити, чи якісно я відпочив(ла)?

Активність, яку обирає людина для відпочинку, не є принципово важливою.

Важливо лише те, щоб це дозволяло повністю відволіктися від роботи, розслабитися, сприяло саморозвитку та повертало відчуття контролю за розподілом власного часу.

Перевірити, чи був твій відпочинок якісний, можна самостійно: просто постав собі чотири прості питання. Якщо ти впевнено відповідаєш “так”, то відпочинок можна вважати вдалим.

Я забуваю про роботу? Маю час відпочити? Розширюю свої горизонти? Сам(а) керую своїм часом?

Все було б прекрасно, якби не одне “але”. Бувають дні, коли абсолютно нічого не хочеться, лишається бажання лежати на дивані й переглядати улюблені відео чи фільми.

Пастка пасивного відпочинку

Пасивний відпочинок теж треба, адже не висуває ніяких вимог до наших психобіологічних систем. Пастка в тому, що коли він повторюється занадто часто, то може корелювати з нудьгою та апатією.

Активності, на які витрачається мало зусиль, майже або зовсім не впливають на процес відновлення: після них не завжди відчутно, що був відпочинок та ти готовий(а) до роботи.

Ми опиняємося в дні бабака, відпочиваємо, але не отримуємо задоволення від нього, і в результаті це відбивається на нашому емоційному стані й продуктивності. Саме тоді можна відчути втому від відпочинку.

Які активності допоможуть відпочити якісно?

Зазвичай, коли вже набридло відпочивати пасивно, ми намагаємося запросити когось погуляти, однак не завжди в інших є бажання, можливість і час.

Тут не треба губитися й повертатися до звичного дивану. Для якісного відпочинку не завжди потрібна компанія. Ось кілька видів відпочинку, які можна робити наодинці з собою:

прослуховування музики

прогулянки на природі

тепла ванна

медитації чи молитви

зводити себе на каву

заняття спортом чи хоббі, до прикладу, малюванням, танцями, грі на інструменті тощо

І, звісно ж, закріпити позитивний вплив хорошого відпочинку треба якісним сном. Це період глибокого розслаблення та відновлення.

Напружена робота погіршує якість сну. Чим більш виснаженою є людина, тим гірше вона спить.

Дорослій людині в середньому важливо спати від семи до дев’яти годин на добу, а щоб сон вийшов якісним, треба гарно відпочити й викинути з голови тривожні думки про роботу. Все це працює в комплексі.

Але через війну багато українців зараз не можуть відпочити, навіть коли хочуть. У багатьох загострилося почуття тривожності та з’явилося бажання навмисно завантажувати себе роботою.

Такий підхід призведе до поганих наслідків, тому потрібно набратися сміливості і подивитися тривожності в обличчя. Щоб дізнатися, які чотири вправи допоможуть подолати тривогу, читай наш матеріал.