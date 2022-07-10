Здоров'я та краса

Як відпочити якісно: активності, після яких ти будеш готовий(-а) підкорювати новий робочий день

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 10 Липня 2022, 12:00
якісний відпочинок
Фото: Unsplash

Більше новин
Слов'янськ
Слов’янськ знищують разом із його жителями: що відбувається у прифронтовому місті
Антитютюновий закон в Україні - нові обмеження для курців
І вейп, і кальян, і жувальний тютюн теж? Нові обмеження для курців в Україні. Читай деталі
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Жахлива трагедія у Часовому Яру: що відомо про завал багатоповерхівки
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Ціна на фруктово-овочевий кошик в Україні: що відбувається на продовольчих ринках сьогодні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Слов'янськ
Слов’янськ знищують разом із його жителями: що відбувається у прифронтовому місті
Антитютюновий закон в Україні - нові обмеження для курців
І вейп, і кальян, і жувальний тютюн теж? Нові обмеження для курців в Україні. Читай деталі
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Жахлива трагедія у Часовому Яру: що відомо про завал багатоповерхівки
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Ціна на фруктово-овочевий кошик в Україні: що відбувається на продовольчих ринках сьогодні

Відео
0:04:36
Слов'янськ

Слов’янськ знищують разом із його жителями: що відбувається у прифронтовому місті
0:02:03
Завал багатоповерхівки в Часовому Яру
Жахлива трагедія у Часовому Яру: що відомо про завал багатоповерхівки
Ціни на овочі та фрукти в Україні в липні
Ціна на фруктово-овочевий кошик в Україні: що відбувається на продовольчих ринках сьогодні
0:03:57
Вибухи в Харкові 10 липня
До ракет уже звикли, та ворог змінив тактику — що відомо про вибухи у Харкові 10 липня
0:27:16
Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
Мене роздягнули повністю, до трусів. Як маріупольчанка пройшла фільтраційний табір окупантів
0:10:06
Рибалки Київського моря
Герої серед нас: рибалки Київщини привозили харчі в окуповані села та евакуйовували людей
Оборонні заняття для цивільного населення в Києві
У Києві стартували заняття для цивільного захисту населення: хто може долучитись
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 липня
0:04:51
військовії злочини РФ
Брата викрали та вивезли у Росію! Історії військових злочинів РФ у Гостомелі
0:14:53
Ситуація у Херсоні
Гуманітарна криза, контрнаступ та нові прильоти у Чорнобаївці: яка ситуація у Херсонській області
Більше відео
Місячний календар риболовлі на липень 2022 - коли клюватиме риба
Читати далі
Календар риболова на липень 2022. Тримай найвдаліші дні для кльову
День пЕтра й Павла в Україні 2022
Читати далі
День холодний — рік голодний: прикмети, традиції та історія Дня Петра та Павла

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь