Как отдохнуть качественно: активности, после которых ты будешь готов(-а) покорять новый рабочий день

Рабочий день забирает нашу энергию и приводит к сильной усталости, истощению, иногда даже апатии.

Если такое чувство сопровождает постоянно, а после работы нет никакого отдыха, то будь готов(-а): скоро могут начаться проблемы со здоровьем, а твоя производительность и результативность упадет.

Чтобы не начинать новый день с усталости, нам необходимо подзаряжаться. Хотя о важности отдыха говорят все и повсюду, не всегда понятно, как определить его качество.

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Как определить, качественно ли я отдохнул(а)?

Активность, которую выбирает человек для отдыха, не является принципиально важной.

Важно лишь то, чтобы это позволяло полностью отвлечься от работы, расслабиться, способствовало саморазвитию и возвращало чувство контроля над распределением собственного времени.

Проверить, был ли твой отдых качественный можно самостоятельно, просто задай себе четыре простых вопроса. Если ты уверенно отвечаешь “да”, то отдых можно считать удачным.

Я забываю о работе? Есть время отдохнуть? Расширяю ли свои горизонты? Сам(а) управляю своим временем?

Все было бы прекрасно, если бы не одно “но”. Бывают дни, когда ничего не хочется, остается желание лежать на диване и смотреть любимые видео или фильмы.

Ловушка пассивного отдыха

Пассивный отдых тоже нужен, ведь не выдвигает никаких требований к нашим психобиологическим системам. Ловушка в том, что когда он повторяется слишком часто, то может коррелировать со скукой и апатией.

Активности, на которые уходит мало усилий, почти или совсем не влияют на процесс восстановления: после них не всегда ощутимо, что был отдых и ты готов к работе.

Мы оказываемся в дне сурка, отдыхаем, но не получаем от этого удовольствия, и в результате это отражается на нашем эмоциональном состоянии и производительности. Именно тогда можно почувствовать усталость от отдыха.

Какие активности помогут отлично отдохнуть?

Обычно, когда надоело отдыхать пассивно, мы стараемся пригласить кого-то погулять, однако не всегда у других есть желание, возможность и время.

Здесь не нужно теряться и возвращаться к привычному дивану. Для качественного отдыха не всегда нужна компания. Вот несколько видов отдыха, которые можно делать наедине с собой:

прослушивания музыки

прогулки на природе

теплая ванна

медитации или молитвы

сводить себя на кофе

занятия спортом или хобби, например, рисованием, танцами, игре на инструменте и т.п.

И, конечно же, закрепить положительное влияние хорошего отдыха надо качественным сном. Это период глубокого расслабления и обновления.

Напряженная работа ухудшает качество сна. Чем более истощен человек, тем хуже он спит.

Взрослому человеку в среднем важно спать от семи до девяти часов в сутки, а чтобы сон получился качественным, нужно хорошо отдохнуть и выбросить из головы тревожные мысли о работе. Всё это работает в комплексе.

Но из-за войны многие украинцы сейчас не могут отдохнуть, даже когда хотят. У многих обострилось чувство тревожности и появилось желание намеренно загружать себя работой.

Такой подход приведет к плохим последствиям, так что нужно набраться смелости и посмотреть тревожности в лицо. Чтобы узнать, какие четыре упражнения помогут побороть тревогу, читай наш материал.