Безпечний та недорогий відпочинок під час війни: куди з’їздити у відпустку

Війна — це не привід забути про відпочинок. Наші військові працюють, щоб ми мали змогу продовжувати життя, працювати й допомагати ЗСУ.
До того ж, найбільше користі приносять люди у яких є ресурс, який періодично треба поновлювати. У цьому матеріалі ти дізнаєшся, куди цього літа можна недорого з’їздити на відпочинок в рідній Україні.
Відпочити за кордоном у багатьох українців немає можливості: або дуже дорого, або довго й незручно добиратися, а чоловіків і зовсім не випускають із країни. Однак гарно відпочити й поміняти краєвиди можна навіть у Києві.
Мова йде про заміський комплекс площею півтора гектара. Він розділений на дві зони для відпочинку.
Мова йде про заміський комплекс площею півтора гектара. Він розділений на дві зони для відпочинку.
Одна з них призначена для тихого сімейного відпочинку біля озера. В будній день вартість шезлонга в цій зоні 400 гривень, на вихідних ціна зростає до 600 гривень.
Друга зона — для молодіжного відпочинку. Там не закінчується дискотека, постійно відбуваються усілякі активності, а ввечері влаштовують концерти.
В будній день шезлонг у цій зоні обійдеться у 500 гривень, а на вихідних ціна зростає до 800 гривень. На базі комплексу розташований готель, ресторан і можна знайти численні водні розваги за додаткову оплату.
У зв’язку з війною, гостей у комплексі під Києвом поменшало на 60%. Однак власники все ж вирішили працювати, аби зберегти робочі місця й мати змогу платити податки.
Попри заміноване море, Одеса лишається популярним туристичним напрямком.
Замість піщаного пляжу люди відпочивають на дерев’яних настилах. У морі купатися суворо заборонено, тож просто набирають там воду й обливають себе з відерця.
Це далеко не єдиний варіант відпочинку в Одесі. Поплавати можна у приватних пляжних комплексах з відкритими басейнами. Там за шезлонг попросять заплатити від 300 гривень.
Аби привабити клієнтів, деякі комплекси роблять знижки в половину від вартості. Так, якщо прийти в басейн після 17:00, то в деяких комплексах за шезлонг попросять лише 150 гривень.
Трускавець — один із найбільш популярних курортів для оздоровлення в Україні. Він славиться водою з лікувальними властивостями.
Тут є різні можливості для відпочинку. До прикладу, винайняти квартиру за 800 гривень на добу або ж зупинитися в готелі. Останні пропонують своїм гостям спеціальні вигідні тури.
Тут є різні можливості для відпочинку. До прикладу, винайняти квартиру за 800 гривень на добу або ж зупинитися в готелі. Останні пропонують своїм гостям спеціальні вигідні тури.
Приміром, тур для дитини з проживанням, харчуванням та розвагами на сім днів вартує 3 600 гривень.
Також у готельних комплексах Трускавця є чимало медичних центрів. Там можна замовити обстеження, процедури або купити повноцінний тижневий медичний тур за 2 000 гривень.
Найглибше озеро України — Світязь, знову стало повноводним. Природа місцевості зачаровує туристів, тож Світязь — досить популярне місце для відпочинку. Особливо комфортний такий відпочинок з дітьми.
А от Шацькі озера цього року не користуються такою популярністю. Адже знаходяться всього за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю.
Через це власники деяких турбаз ідуть на небачений крок і пропонують значні знижки. Деякі великі комплекси на Шацьких озерах цьогоріч так і не відкрили сезон.
Відпочинок у горах сьогодні поза конкуренцією і є найбільш популярним серед українців. В Карпатах відносно безпечно і можна знайти відпочинок на будь-який смак і гаманець.
Для того, щоб кудись поїхати треба вихідні. Які дні будуть вихідними у серпні 2022 читай у нашому матеріалі.
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