Безпечний та недорогий відпочинок під час війни: куди з’їздити у відпустку

Війна — це не привід забути про відпочинок. Наші військові працюють, щоб ми мали змогу продовжувати життя, працювати й допомагати ЗСУ.

До того ж, найбільше користі приносять люди у яких є ресурс, який періодично треба поновлювати. У цьому матеріалі ти дізнаєшся, куди цього літа можна недорого з’їздити на відпочинок в рідній Україні.

Відпочинок у столиці

Відпочити за кордоном у багатьох українців немає можливості: або дуже дорого, або довго й незручно добиратися, а чоловіків і зовсім не випускають із країни. Однак гарно відпочити й поміняти краєвиди можна навіть у Києві.

Мова йде про заміський комплекс площею півтора гектара. Він розділений на дві зони для відпочинку.

Одна з них призначена для тихого сімейного відпочинку біля озера. В будній день вартість шезлонга в цій зоні 400 гривень, на вихідних ціна зростає до 600 гривень.

Друга зона — для молодіжного відпочинку. Там не закінчується дискотека, постійно відбуваються усілякі активності, а ввечері влаштовують концерти.

В будній день шезлонг у цій зоні обійдеться у 500 гривень, а на вихідних ціна зростає до 800 гривень. На базі комплексу розташований готель, ресторан і можна знайти численні водні розваги за додаткову оплату.

У зв’язку з війною, гостей у комплексі під Києвом поменшало на 60%. Однак власники все ж вирішили працювати, аби зберегти робочі місця й мати змогу платити податки.

Одеса-мама

Попри заміноване море, Одеса лишається популярним туристичним напрямком.

Замість піщаного пляжу люди відпочивають на дерев’яних настилах. У морі купатися суворо заборонено, тож просто набирають там воду й обливають себе з відерця.

Це далеко не єдиний варіант відпочинку в Одесі. Поплавати можна у приватних пляжних комплексах з відкритими басейнами. Там за шезлонг попросять заплатити від 300 гривень.

Аби привабити клієнтів, деякі комплекси роблять знижки в половину від вартості. Так, якщо прийти в басейн після 17:00, то в деяких комплексах за шезлонг попросять лише 150 гривень.

Лікувальний відпочинок — Трускавець

Трускавець — один із найбільш популярних курортів для оздоровлення в Україні. Він славиться водою з лікувальними властивостями.

Тут є різні можливості для відпочинку. До прикладу, винайняти квартиру за 800 гривень на добу або ж зупинитися в готелі. Останні пропонують своїм гостям спеціальні вигідні тури.

Приміром, тур для дитини з проживанням, харчуванням та розвагами на сім днів вартує 3 600 гривень.

Також у готельних комплексах Трускавця є чимало медичних центрів. Там можна замовити обстеження, процедури або купити повноцінний тижневий медичний тур за 2 000 гривень.

Світязь та Шацькі озера

Найглибше озеро України — Світязь, знову стало повноводним. Природа місцевості зачаровує туристів, тож Світязь — досить популярне місце для відпочинку. Особливо комфортний такий відпочинок з дітьми.

А от Шацькі озера цього року не користуються такою популярністю. Адже знаходяться всього за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю.

Через це власники деяких турбаз ідуть на небачений крок і пропонують значні знижки. Деякі великі комплекси на Шацьких озерах цьогоріч так і не відкрили сезон.

Карпати

Відпочинок у горах сьогодні поза конкуренцією і є найбільш популярним серед українців. В Карпатах відносно безпечно і можна знайти відпочинок на будь-який смак і гаманець.

Для того, щоб кудись поїхати треба вихідні. Які дні будуть вихідними у серпні 2022 читай у нашому матеріалі.

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