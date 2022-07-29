Альтернатива морю. Де позасмагати та поплавати у Києві — гід по басейнах

Війна внесла свої корективи у курортний сезон. Заміновані пляжі, фінансові труднощі, заборона на виїзд із країни для чоловіків та загроза ракетних ударів зробили літо не таким безтурботним, яким воно мало б бути. Тож цьогоріч насолодитися морем і сонцем зможуть далеко не всі українці.
Офіційно пляжний сезон у Києві не розпочинатимуть. Втім, для мешканців і гостей столиці є альтернатива — басейни просто неба.
У цьому матеріалі ми зібрали басейни, які наразі приймають відвідувачів. Розповідаємо, що і де працює, скільки коштує і чи є поруч укриття, які можуть стати у пригоді в разі повітряної тривоги.
Пірс 39 — зона відпочинку просто неба, що затишно розташувалася на території ВДНГ.
Тут є два басейни. Основний — дорослий, завдовжки 25 м. А поруч 13-метровий дитячий басейн з аквагіркою.
На території комплексу є бар, де можна замовити закуски та безалкогольні напої. Також передбачені шезлонги, туалети, роздягальні та місце для зберігання цінних речей.
За безпекою тут стежить рятувальник. Якщо ж під час відпочинку залунає сирена повітряної тривоги, відвідувачі басейну можуть пройти до укриття у павільйоні № 1 на ВДНГ або ж сховатися у найближчій станції метро — Виставковий центр.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Пирс 39 (@pirs39)
Публикация от Пирс 39 (@pirs39)
Скільки коштує?
Малечі до року вхід безкоштовний.
У вартість відвідування входить користування шезлонгом, а от оренда рушників тут платна — 30 грн.
Цей величезний басейн, розташований у парковій зоні, добре підходить як для сімейного відпочинку, так і для зустрічі з друзями.
Є зона фуд-корду та розваг для малечі. А якщо просто лежати і засмагати тобі сумно — поруч є можливість покататись на вейкборді.
У разі повітряної тривоги відвідувачі комплексу зможуть вирушити в укриття, розташоване в торговому центрі SkyMall.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Sky Family Park (@skyfamilypark)
Публикация от Sky Family Park (@skyfamilypark)
Оренда шезлонгів та рушників оплачується окремо: 150 грн просять за шезлонг, 100 грн — за рушник.
Цей комплекс із басейном розташувався на лівому березі Дніпра. Його родзинка — можливість плавати у басейні з розкішним краєвидом на річку.
Басейнів у Slavutych beach club два: один для дорослих відвідувачів, інший для дітей. Щоправда, вони не дуже великі.
Також на території є окрема ігрова зона для малечі та ресторан. А от їжу та напої з собою принести не вийде — з ними у біч-клаб не пустять.
Найближче укриття у разі повітряної тривоги — станція метро Славутич, до неї приблизно 10 хв пішки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Slavutych Beach Club (@slavutych.beach.club)
Публикация от Slavutych Beach Club (@slavutych.beach.club)
У вартість входить оренда шезлонга, а також рушник і пляжна парасолька.
А от якщо хочеться відпочити в затишному бунгало, вартість становитиме 700 грн з понеділка по четвер та 900 грн з п’ятниці по неділю.
Позасмагати й поплавати просто в серці столиці? Власне, чому б ні? Адже на Подолі працює відпочинковий комплекс Sungrilla.
Тут є два басейни — один із них для дорослих, інший — для відвідувачів із дітьми. Коли на вулиці прохолодно, у другому басейні працює підігрів.
Крім того, у Sungrilla є пірс, затишна тераса з видом на Дніпро та loft-бар.
Якщо під час відпочинку оголосять повітряну тривогу, ти зможеш перейти до підземного паркінгу найближчого бізнес-центру або сховатися у стації метро Контрактова площа. До неї 10-15 хв.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Sungrilla Secret Beach (@sungrilla)
Публикация от Sungrilla Secret Beach (@sungrilla)
Якщо захочеш орендувати рушник, доведеться доплатити 100 грн.
Також якщо орендуєш ліжко або бунгало, у Sungrilla є умова депозиту: 2000 і 3200 грн відповідно.
Комплекс Яхта точно сподобається малечі. Адже для неї тут облаштували окремий надувний басейн із гірками. Також неподалік є парк динозаврів та безкоштовні дитячі майданчики.
А для дорослих відвідувачів є великий басейн, де можна позасмагати, поплавати чи просто порелаксувати просто неба.
На території комплексу Яхта є ресторан, а також панорамна набережна з краєвидом на Дніпро.
А от власного укриття, на жаль, тут не передбачено, тож у разі повітряної тривоги сховатися буде ніде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от ЯХТА КИЇВ (@2yacht_rest_kiev)
Публикация от ЯХТА КИЇВ (@2yacht_rest_kiev)
Оренда рушника тут коштує 50 грн.
У комплексі відпочинку Sandali, що затишно розташувався на Трухановому острові, можна погрітися на сонечку й поплавати в невеликому басейні. А ще — пограти у пляжний волейбол та влаштувати пікнік, навіть посмажити м’ясо, рибу чи овочі на багатті.
Дозволено брати з собою напої та їжу, адже бар та ресторан наразі не працюють.
Сюди можна приходити з чотирилапими улюбленцями — їм тут будуть раді.
А от укриття поблизу немає, тож перебувати на території комплексу Sandali доведеться на свій страх і ризик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от SANDALI (@sandalibeach)
Публикация от SANDALI (@sandalibeach)
Оренда рушника — 50 грн, тож краще приходити зі своїм.
Пляжний волейбол обійдеться у 100 грн за годину.
Тусовочне місце, яке полюбляє молодь. Fifty beach club пропонує відпочинок біля великого басейну просто неба, а також послуги бару та ресторану.
До речі, басейн тут глибокий, подекуди аж до 2 м, тож якщо прийдеш сюди з малечею, за нею треба слідкувати особливо уважно.
Під час тривоги відпочинковий комплекс не зачиняють, втім, поруч укриття немає. Маєш це враховувати, якщо плануєш відпочинок у Fifty beach club.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от FIFTY BEACH CLUB (@fifty.beach)
Публикация от FIFTY BEACH CLUB (@fifty.beach)
У комплексі надають рушники та парасольки від сонця.
Щоб правильно спланувати свій відпочинок біля басейну, дивись, якою буде погода в серпні.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!