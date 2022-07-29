Альтернатива морю. Де позасмагати та поплавати у Києві — гід по басейнах

Війна внесла свої корективи у курортний сезон. Заміновані пляжі, фінансові труднощі, заборона на виїзд із країни для чоловіків та загроза ракетних ударів зробили літо не таким безтурботним, яким воно мало б бути. Тож цьогоріч насолодитися морем і сонцем зможуть далеко не всі українці.

Офіційно пляжний сезон у Києві не розпочинатимуть. Втім, для мешканців і гостей столиці є альтернатива — басейни просто неба.

У цьому матеріалі ми зібрали басейни, які наразі приймають відвідувачів. Розповідаємо, що і де працює, скільки коштує і чи є поруч укриття, які можуть стати у пригоді в разі повітряної тривоги.

Басейни просто неба у Києві

Пірс 39 — басейн на ВДНГ

Пірс 39 — зона відпочинку просто неба, що затишно розташувалася на території ВДНГ.

Тут є два басейни. Основний — дорослий, завдовжки 25 м. А поруч 13-метровий дитячий басейн з аквагіркою.

На території комплексу є бар, де можна замовити закуски та безалкогольні напої. Також передбачені шезлонги, туалети, роздягальні та місце для зберігання цінних речей.

За безпекою тут стежить рятувальник. Якщо ж під час відпочинку залунає сирена повітряної тривоги, відвідувачі басейну можуть пройти до укриття у павільйоні № 1 на ВДНГ або ж сховатися у найближчій станції метро — Виставковий центр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пирс 39 (@pirs39)

Скільки коштує?

З понеділка по п’ятницю: дорослі — 100 грн/год, діти — 50 грн/год.

Вихідні та свята: дорослі — 150 грн/год, діти — 75 грн/год.

Малечі до року вхід безкоштовний.

У вартість відвідування входить користування шезлонгом, а от оренда рушників тут платна — 30 грн.

Басейн у Sky family park

Цей величезний басейн, розташований у парковій зоні, добре підходить як для сімейного відпочинку, так і для зустрічі з друзями.

Є зона фуд-корду та розваг для малечі. А якщо просто лежати і засмагати тобі сумно — поруч є можливість покататись на вейкборді.

У разі повітряної тривоги відвідувачі комплексу зможуть вирушити в укриття, розташоване в торговому центрі SkyMall.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sky Family Park (@skyfamilypark)

Скільки коштує?

Вхідний квиток на територію Sky family park — 50 грн, дітям до десяти років безкоштовно.

Перебування у зоні басейну потрібно оплатити окремо: у будні — 250 грн, у вихідні — 300 грн.

Оренда шезлонгів та рушників оплачується окремо: 150 грн просять за шезлонг, 100 грн — за рушник.

Slavutych beach club

Цей комплекс із басейном розташувався на лівому березі Дніпра. Його родзинка — можливість плавати у басейні з розкішним краєвидом на річку.

Басейнів у Slavutych beach club два: один для дорослих відвідувачів, інший для дітей. Щоправда, вони не дуже великі.

Також на території є окрема ігрова зона для малечі та ресторан. А от їжу та напої з собою принести не вийде — з ними у біч-клаб не пустять.

Найближче укриття у разі повітряної тривоги — станція метро Славутич, до неї приблизно 10 хв пішки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Slavutych Beach Club (@slavutych.beach.club)

Скільки коштує?

Для дорослих: з понеділка по четвер — 300 грн, з п’ятниці по неділю — 400 грн.

Для дітей з восьми до 14 років: з понеділка по четвер — 100 грн, з п’ятниці по неділю — 150 грн.

Дітям до восьми років вхід безкоштовний.

У вартість входить оренда шезлонга, а також рушник і пляжна парасолька.

А от якщо хочеться відпочити в затишному бунгало, вартість становитиме 700 грн з понеділка по четвер та 900 грн з п’ятниці по неділю.

Sungrilla — басейн на Подолі

Позасмагати й поплавати просто в серці столиці? Власне, чому б ні? Адже на Подолі працює відпочинковий комплекс Sungrilla.

Тут є два басейни — один із них для дорослих, інший — для відвідувачів із дітьми. Коли на вулиці прохолодно, у другому басейні працює підігрів.

Крім того, у Sungrilla є пірс, затишна тераса з видом на Дніпро та loft-бар.

Якщо під час відпочинку оголосять повітряну тривогу, ти зможеш перейти до підземного паркінгу найближчого бізнес-центру або сховатися у стації метро Контрактова площа. До неї 10-15 хв.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sungrilla Secret Beach (@sungrilla)

Скільки коштує?

З понеділка по четвер оренда шезлонга — 300 грн, ліжка — 700 грн, бунгало — 1000 грн.

З п’ятниці по неділю оренда шезлонга — 400 грн, ліжка — 1600 грн, бунгало — 1000 грн.

Вхід для дітей безкоштовний.

Якщо захочеш орендувати рушник, доведеться доплатити 100 грн.

Також якщо орендуєш ліжко або бунгало, у Sungrilla є умова депозиту: 2000 і 3200 грн відповідно.

Яхта

Комплекс Яхта точно сподобається малечі. Адже для неї тут облаштували окремий надувний басейн із гірками. Також неподалік є парк динозаврів та безкоштовні дитячі майданчики.

А для дорослих відвідувачів є великий басейн, де можна позасмагати, поплавати чи просто порелаксувати просто неба.

На території комплексу Яхта є ресторан, а також панорамна набережна з краєвидом на Дніпро.

А от власного укриття, на жаль, тут не передбачено, тож у разі повітряної тривоги сховатися буде ніде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЯХТА КИЇВ (@2yacht_rest_kiev)

Скільки коштує?

Для дорослих вартість шезлонгів — від 150 до 500 грн, бунгало від 1000 грн.

Дітям вхід на територію комплексу безкоштовний, якщо їм не потрібен окремий шезлонг.

Оренда рушника тут коштує 50 грн.

Sandali — басейн на Трухановому острові

У комплексі відпочинку Sandali, що затишно розташувався на Трухановому острові, можна погрітися на сонечку й поплавати в невеликому басейні. А ще — пограти у пляжний волейбол та влаштувати пікнік, навіть посмажити м’ясо, рибу чи овочі на багатті.

Дозволено брати з собою напої та їжу, адже бар та ресторан наразі не працюють.

Сюди можна приходити з чотирилапими улюбленцями — їм тут будуть раді.

А от укриття поблизу немає, тож перебувати на території комплексу Sandali доведеться на свій страх і ризик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SANDALI (@sandalibeach)

Скільки коштує?

Вартість оренди шезлонга — 300 грн на день.

Для тих, хто орендує альтанку, вартість шезлонга — 100 грн.

Оренда рушника — 50 грн, тож краще приходити зі своїм.

Пляжний волейбол обійдеться у 100 грн за годину.

Fifty beach club — басейн у Гідропарку

Тусовочне місце, яке полюбляє молодь. Fifty beach club пропонує відпочинок біля великого басейну просто неба, а також послуги бару та ресторану.

До речі, басейн тут глибокий, подекуди аж до 2 м, тож якщо прийдеш сюди з малечею, за нею треба слідкувати особливо уважно.

Під час тривоги відпочинковий комплекс не зачиняють, втім, поруч укриття немає. Маєш це враховувати, якщо плануєш відпочинок у Fifty beach club.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIFTY BEACH CLUB (@fifty.beach)

Скільки коштує?

Оренда шезлонга по буднях — 350 грн, на вихідних — 500.

Ліжко, на якому можуть розміститися до чотирьох осіб, по буднях коштуватиме 1500 грн, у вихідні — 2000 грн.

У комплексі надають рушники та парасольки від сонця.

Щоб правильно спланувати свій відпочинок біля басейну, дивись, якою буде погода в серпні.