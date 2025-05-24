Є чимало цікавих фактів про Київ, та чи знаєш ти все про нашу столицю? Перевіримо?

Київ — давнє місто зі своєю багатою історією. Наша столиця була заснована у 430 році, згідно з Синопсисом, полянами, які прийшли з південних степів. А якщо вірити Новгородському літопису, то Київ був заснований у 854 році. Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік.

Увесь цей час місто розбудовувалося та стало мільйонником. Розташоване на обох берегах Дніпра, воно приваблює сотні тисяч людей з усієї України.

До запровадження воєнного стану містом щодня проводилися десятки екскурсій. Найпопулярнішою серед туристів була Києво-Печерська лавра.

Каштанове місто радо вітає всіх, а туристи повертаються додому з Київськими тортами. А ще кожну останню неділю травня наша столиця святкує День міста. Третю весну Київ страждає від ворожих обстрілів, але обов’язково відновиться й стане ще кращим.

Тож ми вирішили перевірити, як добре ти знаєш нашу столицю.

Хоча через реалії сьогодення не буде гучного святкування, можна гарно провести час. Раніше ми розповідали, куди піти погуляти на День Києва.

