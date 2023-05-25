Коли День Києва 2023: дата, історія та якою буде програма святкування

День Києва щороку відзначають наприкінці останнього весняного місяця — травня. Свято значуще не тільки для містян, а й для всієї країни, оскільки воно вшановує день заснування столиці.
У 2023 році День Києва святкуватимуть 28 травня. День Києва: коли та які події підготували для мешканців столиці й туристів, історія та традиції — читай в матеріалі.
Офіційна дата заснування Києва — 482 рік. Легенда створення міста теж цікава: його заснував полянський князь Кий з його братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либідь. Тому місто назване саме на честь Кия, який є найстаршим з братів. Цікавим є й те, що цьогоріч місту виповнюється 1541 рік.
На День Києва у місті проводять культурні та патріотичні заходи, виставки, концерти та інші події. Однак через воєнний стан влада міста цьогоріч великих традиційних гулянь не планує.
Та в цей день можна прогулятися по центру, відвідати пам’ятки культури та насолодитись прогулянкою містом. Відомо, що КМДА на святкові дні планує влаштовувати безкоштовні екскурсії.
Управління туризму та промоцій підготувало низку екскурсій. Наприклад:
У столиці в ці святкові дні буде низка цікавих подій. Серед них:
Тепер весь світ починає дізнаватися більше про Україну та її столицю. Але чи й сам(-а) ти добре знаєш цікаві факти про Київ? Якщо хочеш перевірити, пропонуємо тобі пройти тест в нашому іншому матеріалі.
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