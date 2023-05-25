Свята

Коли День Києва 2023: дата, історія та якою буде програма святкування

Анна Голішевська, редакторка сайту 25 Травня 2023, 19:30
Київ
Фото: Unsplash

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