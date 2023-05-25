Коли День Києва 2023: дата, історія та якою буде програма святкування

День Києва щороку відзначають наприкінці останнього весняного місяця — травня. Свято значуще не тільки для містян, а й для всієї країни, оскільки воно вшановує день заснування столиці.

У 2023 році День Києва святкуватимуть 28 травня. День Києва: коли та які події підготували для мешканців столиці й туристів, історія та традиції — читай в матеріалі.

День Києва 2023: історія

Офіційна дата заснування Києва — 482 рік. Легенда створення міста теж цікава: його заснував полянський князь Кий з його братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либідь. Тому місто назване саме на честь Кия, який є найстаршим з братів. Цікавим є й те, що цьогоріч місту виповнюється 1541 рік.

День народження Києва: традиції

На День Києва у місті проводять культурні та патріотичні заходи, виставки, концерти та інші події. Однак через воєнний стан влада міста цьогоріч великих традиційних гулянь не планує.

Та в цей день можна прогулятися по центру, відвідати пам’ятки культури та насолодитись прогулянкою містом. Відомо, що КМДА на святкові дні планує влаштовувати безкоштовні екскурсії.

День Києва 2023: заходи від КМДА

Управління туризму та промоцій підготувало низку екскурсій. Наприклад:

Як козаки та магістрат на Подолі жили. Вона стосуватиметься таємниць середньовічного Подолу. Всі охочі перед цим повинні пройти реєстрацію та прийти 27 травня о 12:00 на Контрактову площу. Провулками київського Кудрявця. Ця екскурсія планується для ознайомлення з літописними місцями Києва й творіннями багатьох видатних киян. Після реєстрації містяни та туристи повинні прийти на Львівську площу 28 травня о 18:00. Київ незвичний – від минулого до сьогодення. На ній можна відкрити для себе незвичні місця Києва та історії про людей, які з ними пов’язані. Зареєструвавшись, учасники мають з’явитися на Золотих Воротах у суботу о 18:00.

День Києва 2023: молодіжні заходи

У столиці в ці святкові дні буде низка цікавих подій. Серед них:

Концерт гурту СКАЙ (26 травня). Живі виступи та ярмарки у Kureni (26-28 травня). Кіноподорож вулицями улюбленого міста від кінотеатру Жовтень (25-28 травня). Поезія та музика для ЗСУ в PEN Ukraine (26 травня). Джаз у Ботанічному саду ім. Гришка (26 травня). Ярмарок народного мистецтва до Дня Києва в Музеї Івана Гончара (27-28 травня). Фестиваль Протасів Яр пам’яті Романа Ратушного (27 травня).

Тепер весь світ починає дізнаватися більше про Україну та її столицю. Але чи й сам(-а) ти добре знаєш цікаві факти про Київ? Якщо хочеш перевірити, пропонуємо тобі пройти тест в нашому іншому матеріалі.

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