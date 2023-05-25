Когда День Киева 2023: дата, история и какой будет программа празднования

День Киева ежегодно отмечают в конце последнего весеннего месяца — мая. Праздник важен не только для жителей столицы, но и для всей страны.
В 2023 году День Киева будут отмечать 28 мая. День Киева: когда и какие события подготовили для жителей столицы и туристов, история и традиции — читай в материале.
Официальная дата основания Киева — 482 год. Легенда создания города тоже интересна: его основал полянский князь Кий с его братьями Щеком и Хорывом, а также сестрой Лыбидь. Поэтому город назван именно в честь Кия, старейшего из братьев. Интересно и то, что в этом году городу исполняется 1541 год.
В День Киева в городе проводят культурные и патриотические мероприятия, выставки, концерты и другие события.
Однако из-за военного положения власти города в этом году больших традиционных гуляний не планируют. Но в этот день можно прогуляться по центру, посетить достопримечательности и насладиться прогулкой по городу. Известно, что КГГА в праздничные дни планирует устраивать бесплатные экскурсии.
Управление туризма и продвижения подготовило ряд экскурсий. К примеру:
В столице в эти праздничные дни будет целый ряд интересных событий. Среди них:
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