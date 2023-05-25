Когда День Киева 2023: дата, история и какой будет программа празднования

День Киева ежегодно отмечают в конце последнего весеннего месяца — мая. Праздник важен не только для жителей столицы, но и для всей страны.

В 2023 году День Киева будут отмечать 28 мая. День Киева: когда и какие события подготовили для жителей столицы и туристов, история и традиции — читай в материале.

День Киева 2023: история

Официальная дата основания Киева — 482 год. Легенда создания города тоже интересна: его основал полянский князь Кий с его братьями Щеком и Хорывом, а также сестрой Лыбидь. Поэтому город назван именно в честь Кия, старейшего из братьев. Интересно и то, что в этом году городу исполняется 1541 год.

День рождения Киева: традиции

В День Киева в городе проводят культурные и патриотические мероприятия, выставки, концерты и другие события.

Однако из-за военного положения власти города в этом году больших традиционных гуляний не планируют. Но в этот день можно прогуляться по центру, посетить достопримечательности и насладиться прогулкой по городу. Известно, что КГГА в праздничные дни планирует устраивать бесплатные экскурсии.

День Киева 2023: мероприятия от КГГА

Управление туризма и продвижения подготовило ряд экскурсий. К примеру:

Как казаки и магистрат на Подоле жили. Она будет касаться тайн средневекового Подола. Все желающие должны пройти регистрацию и прийти 27 мая в 12:00 на Контрактовую площадь. Переулками киевского Кудрявца. Эта экскурсия планируется ознакомить с летописными местами Киева и творениями многих выдающихся киевлян. После регистрации горожане и туристы должны прийти на Львовскую площадь 28 мая в 18.00. Киев необычный – от прошлого к настоящему. На экскурсии можно открыть для себя необычные места и истории о людях, которые с ними связаны. Зарегистрировавшись, участники должны прийти к Золотым Воротам в субботу в 18:00.

День Киева 2023: молодежные мероприятия

В столице в эти праздничные дни будет целый ряд интересных событий. Среди них:

Концерт группы СКАЙ (26 мая). Живые выступления и ярмарки в Kureni (26-28 мая). Кинопутешествие по улицам любимого города от кинотеатра Жовтень (25-28 мая). Поэзия и музыка для ВСУ в PEN Ukraine (26 мая). Джаз в Ботаническом саду им. Гришко (26 мая). Ярмарка народного искусства ко Дню Киева в Музее Ивана Гончара (27-28 мая). Фестиваль Протасов Яр памяти Романа Ратушного (27 мая).

Теперь весь мир начинает узнавать больше об Украине и ее столице. Но хорошо ли ты знаешь интересные факты о Киеве? Если хочешь проверить, предлагаем пройти тест в нашем другом материале.

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