Праздники

Когда День Киева 2023: дата, история и какой будет программа празднования

Анна Голишевская, редактор сайта 25 мая 2023, 19:30
Київ
Фото: Unsplash

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