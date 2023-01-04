Место неисчерпаемого мужества, как и вся Украина: Киев признан лучшим городом мира 2023 года

Украина своим примером показала, что такое настоящее мужество и жажда свободы. Казалось бы, война должна была отвернуть от нас глаза мирового сообщества и его интерес в экономическом будущем страны, борющейся за свободу в 21 веке. Но Украину еще раз поддержали и признали ее столицу — Киев — лучшим городом мира в 2023 году.

Составляло список 100 лучших городов мира агентство Resonance. Историческую столицу Украины эксперты агентства назвали маяком мужества и стойкости, ведущей непокорную борьбу против жестокого агрессора.

Это, как и остальная Украина, место неисчерпаемого мужества перед лицом ежедневной трагедии, — отметили в Resonans.

Лучший город мира 2023: Киев

В статье о лучшем городе мира 2023 года по версии Resonans автор Анна Бабинец вспомнила не только об исторической ценности Киева, но и об одной из самых больших рек в Европе — Днепр. Своими водами Днепр разделяет украинскую столицу на историческую часть и левый жилой берег.

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— В Киеве кафе с минималистическим современным интерьером делят улицы с многовековыми церквями и монастырями. Одной из таких является Киево-Печерская лавра, красивейший комплекс церковных построек на холме, основанный как пещерный монастырь в 11 веке: комплекс, старше за Москву.

Составители рейтинга отметили также и киевское метро, которое за восемь гривен — или 20 центов, — перевозит жителей города в любой уголок. А также метро до сих пор является убежищем от российских ракетных ударов и БПЛА на Киев.

Как по-другому все выглядело в феврале, когда Россия начала свою незаконную войну против Украины. Эксперты всего мира предрекали неизбежное падение города, — отмечают авторы.

— Хотя россияне намеревались захватить столицу Украины за три дня, они так и не приблизились. Столкнувшись с решительным сопротивлением и изуродованные собственной некомпетентностью, они вскоре отказались от своих амбициозных планов. Через несколько месяцев большинство киевлян вернулись домой.

Это уже не в первый раз, когда Киев оживает. История города полна войн и революций, после каждой из которых он неизбежно снова расцветает в 1500-летнем цикле опустошения и возрождения, — пишут в Resonans.

Также составители отмечают, что, несмотря на войну и постоянные российские атаки на гражданскую инфраструктуру города, киевляне продолжают гулять, ходить в кинотеатры, пить фильтр-кофе и выгуливать своих собак.

Награду Киева как лучшего города мира в 2023 году прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

Киев сегодня — это сердце Европы. Которое продолжает драться — за жизнь, за развитие, за красоту города и комфорт его жителей.

Список лучших городов мира в 2023 году

В список лучших городов мира 2023 года вошли также:

Лондон;

Париж;

Нью-Йорк.

Лондон описывается в рейтинге как столица столиц, который становится одним из лучших городов мира уже восьмой год подряд.

Также в десятку лучших городов мира 2023 года составители отнесли Токио, Дубай, Барселону, Рим, Мадрид, Сингапур и Амстердам.

Теперь весь мир начинает узнавать больше об Украине и ее столице. Но хорошо ли ты знаешь интересные факты о Киеве? Если хочешь проверить, предлагаем пройти тест в нашем другом материале.

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