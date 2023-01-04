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Місце невичерпної мужності, як і вся Україна: Київ визнали найкращим містом світу 2023 року

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Січня 2023, 15:30
Найкраще місто світу
Фото: Pexels

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