Місце невичерпної мужності, як і вся Україна: Київ визнали найкращим містом світу 2023 року

Україна своїм прикладом показала, що таке справжня мужність та жага до волі. Здавалося б, війна мала відвернути від нас очі світової спільноти та її інтерес в економічному майбутньому країни, що виборює свободу у 21 столітті. Та Україну вкотре підтримали й визнали її столицю — Київ — найкращим містом світу у 2023 році.

Складала список 100 найкращих міст світу агенція Resonance. Історичну столицю України експерти агенції назвали маяком мужності й стійкості, що веде непокірну боротьбу проти жорстокого агресора.

Це, як і решта України, місце невичерпної мужності перед обличчям щоденної трагедії, — зазначили в Resonans.

Найкраще місто світу 2023: Київ

У статті про найкраще місто світу 2023 року за версією Resonans авторка Анна Бабінець згадала не лише про історичну цінність Києва, а й про одну з найбільших річок в Європі — Дніпро. Своїми водами Дніпро розділяє українську столицю на історичну частину та житловий лівий берег.

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— У Києві кафе з мінімалістичним сучасним інтер’єром ділять вулиці з багатовіковими церквами та монастирями. Однією з таких є Києво-Печерська лавра, красивий комплекс церковних споруд на пагорбі, що заснований як печерний монастир в 11 столітті: комплекс, старший за Москву.

Укладачі рейтингу відмітили також і київське метро, що за вісім гривень — або ж 20 центів, — перевозить мешканців міста в будь-який куточок. А також метро й досі слугує сховищем від російських ракетних ударів та БПЛА на Київ.

Як по-іншому все виглядало в лютому, коли Росія розпочала свою незаконну війну проти України. Експерти всього світу пророкували неминуче падіння міста, — зазначають автори.

— Хоча росіяни мали намір захопити столицю України за три дні, вони так і не наблизилися. Зіткнувшись із рішучим опором і понівечені власною некомпетентністю, вони незабаром відмовилися від своїх амбітних планів. Через кілька місяців більшість киян повернулися додому.

Це вже не перший раз, коли Київ оживає. Історія міста сповнена війн і революцій, після кожної з яких воно неминуче знову розквітає в 1500-річному циклі спустошення та відродження, — пишуть в Resonans.

Також укладачі зазначають, що попри війну та постійні російські атаки на цивільну інфраструктуру міста, кияни продовжують гуляти, ходити до кінотеатрів, пити фільтр-каву та вигулювати своїх собак.

Відзнаку Києва як найкращого міста світу у 2023 році прокоментував мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram.

Київ сьогодні — це серце Європи. Яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців.

Список найкращих міст світу у 2023 році

До списку найкращих міст світу 2023 увійшли також:

Лондон;

Париж;

Нью-Йорк.

Лондон описується в рейтингу як столиця столиць, який стає одним з найкращих міст світу ось уже восьмий рік підряд.

Також до десятки найкращих міст світу 2023 року укладачі віднесли Токіо, Дубай, Барселону, Рим, Мадрид, Сінгапур та Амстердам.

Тепер весь світ починає дізнаватися більше про Україну та її столицю. Але чи й сам(-а) ти добре знаєш цікаві факти про Київ? Якщо хочеш перевірити, пропонуємо тобі пройти тест в нашому іншому матеріалі.

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