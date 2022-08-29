Розповіді

Битва за Київ: як українці відстояли свою столицю та відігнали росіян — гучна стаття The Washington Post

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Серпня 2022, 16:00
Битва за Київ - як українцям вдалось захистити столицю від росіян
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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