Сражение за Киев стало первым этапом полномасштабной войны России против Украины. Москва рассчитывала на слабость политического руководства страны и растерянность войска.

Кремль дал своим армейцам три дня на захват украинской столицы, но уже месяц спустя именно россияне были вынуждены позорно отступать из региона.

Издание The Washington Post, а именно Пол Зонне, Изабель Хуршудян, Сергей Моргунов и Константин Худов написали подробный отчет о том, как украинские силы защищали свою столицу.

Он основывается на интервью с более 100 людьми — от Владимира Зеленского и его советников до украинских военных командиров, добровольцев, а также высокопоставленных американских и европейских политических и военных чиновников.

Мы публикуем отрывки переведенной статьи.

Подготовка к войне

Произошедшее в Киеве и его окрестностях за 36 дней стало самой большой внешней ошибкой за 22-летнее правление президента России Владимира Путина.

Его нападение на город мгновенно перестроило архитектуру безопасности Европы против Москвы и изолировало его страну до степени, невиданной со времен холодной войны.

К удивлению всего мира, наступление на украинскую столицу закончится унизительным отступлением, которое обнажит глубокие системные проблемы в российской армии, на восстановление которой он потратил миллиарды долларов.

Реконструкция событий показывает, что хотя политическое руководство Украины уменьшило вероятность полномасштабного вторжения, украинские военные предприняли важные шаги, чтобы противостоять первоначальному нападению России.

Командиры вывели личный состав и технику из баз, несмотря на собственные сомнения в том, что вторжение может произойти.

Украинским войскам не хватало вооружений, боеприпасов и средств связи. Но то, что у них было — это глубокая воля к борьбе — такая, которая распространялась бы не только на украинских солдат, но и на обычных гражданских лиц и, что самое важное, на самого Президента.

Защитники также воспользовались местностью вокруг столицы — густыми лесами, узкими дорогами, извилистыми реками — что способствовало их партизанской тактике, а также небольшой морозной погодой, разморозившей землю, поэтому российская техника там погрязла.

В частности, река Ирпень — водная артерия, обозначавшая линию обороны на западной окраине Киева — помогла защитить столицу, когда украинские войска выпустили воду, чтобы затопить ее берега.

Те, кто борется за спасение Киева, также получили большую пользу от ключевых просчетов Кремля, который запустил план вторжения в Киев, основанный на неудачных предположениях о мужестве украинской армии, мощности правительства Зеленского и решительности украинского народа сопротивляться.

В конце концов, россияне не заняли ни одной территории в пределах Киева, а оставались неделями на периферии столицы перед отступлением.

Россияне сосредоточились в опасной зоне вокруг бездействующей Чернобыльской АЭС, где начальник сектора украинской пограничной службы Виталий Яворский впоследствии найдет доказательства того, что они копали траншеи в радиоактивной почве и ели зараженных оленей, которых они застрелили в соседнем лесу.

Цель захватчиков заключалась в том, чтобы проникнуть и захватить Киев — многовековой мегаполис, увенчанный золотыми куполами над Днепром.

Объявленный матерью городов Руси Олегом Новгородским, когда он захватил его в средние века, город разделяет прошлое с Россией, за которое Путин ухватился, чтобы подорвать украинский суверенитет.

Организация обороны Киева

Генерал-полковник Александр Сырский — опытный военный офицер, который планирует все непредвиденные обстоятельства — даже сценарии, которые он считает крайне маловероятными.

Представление о том, что Киев, где городские боевые действия вызывают раздражение даже у опытнейших военных, может быть главной первоначальной целью Путина, не подвергалось вере большинству украинской элиты, даже в вооруженных силах.

Я даже представить не мог, что руководство России развяжет такую ​​наглую, широкомасштабную агрессию. Мне казалось, что если и начнутся активные боевые действия, то скорее всего они начнутся на востоке, вокруг или в пределах Донецкой и Луганской областей.

Об этом вспоминал Сырский, который воевал с Россией и ее сепаратистскими ставленниками на востоке Украины и был призван возглавить оборону Киева до вторжения.

Для защиты города Сырский организовал два кольца войск: одно в окрестностях и одно в столице. Он хотел, чтобы внешнее кольцо было подальше от внутреннего, чтобы защитить центр города от обстрелов и не дать россиянам сражаться на подступах к Киеву.

Приблизительно за неделю до вторжения украинские военные переместили все командные пункты на поле боя в направлении возможного направления наступления россиян.

Сырский также приказал вывести средства армейской авиации, в том числе вертолеты и самолеты, из основных баз, поместив их подальше от очевидных целей для авиаударов.

Руководство страны говорило, что войны не будет, но военные знали, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что был одним из руководителей, не веривший в полный штурм.

Европейские чиновники уверяли его, что не видят такой же угрозы, как Соединенные Штаты и Великобритания.

Согласно оценкам собственной разведки Украины, у России также не было достаточно сил, сосредоточенных возле границы, чтобы захватить или оккупировать город размером с Киев.

Началось

В Гостомеле были первые неудачи. Некоторые средства противовоздушной обороны, установленные украинцами вокруг аэропорта, были поражены ударами, прежде чем Россия ввела свои авианосцы.

Вертолеты кружили над аэропортом на фоне пасмурного неба, уже черного от дыма от ракетных ударов.

Они открывали огонь по всему, что было в пределах досягаемости, по всем зданиям, по всем людям, которых они видели, независимо от того, военные они или гражданские — им было безразлично.

Они просто стреляли, где замечали движение, — рассказал командир взвода Нацгвардии с позывным Малюк.

Украинские военные постоянно обстреливались. Не имея преимуществ в вооружении и численности на территории аэропорта и столкнувшись с элитными российскими подразделениями с гораздо большим опытом, у бойцов Национальной гвардии начали заканчиваться боеприпасы. Им была дана команда отступать.

Однако после отступления украинские силы открыли огонь по аэропорту из тяжелой артиллерии, которую они развернули по периметру аэропорта, подрывая взлетно-посадочную полосу, чтобы предотвратить будущие посадки.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля два украинских бомбардировщика Су-24 пронеслись над аэропортом и разбомбили взлетно-посадочную полосу, нанеся еще больший ущерб.

Вместе с элитными украинскими подразделениями войска 72-й бригады несколько дней сражались в аэропорту, ведя артиллерийский огонь и блокируя российские силы, пытавшиеся выйти из объекта.

В течение следующих дней российские войска, которые уже были на месте, распространились на соседние пригороды Бучи и Ирпеня и на город Гостомель, пытаясь найти путь в Киев. Но через неделю после высадки они все еще сражались на улицах Гостомеля.

Украинцы сутки блокировали российским войскам путь по трассе в Киев. Разочаровавшиеся россияне попытались найти другой путь в город. Их величайшей надеждой было прорваться через лес в селе Мощун на окраине столицы.

Гражданское сопротивление

Украинцы всех возрастов, которые никогда не держали оружие, бросились брать в его руки после того, как через несколько дней после вторжения чиновники решили вооружить потенциальное партизанское сопротивление.

Монастырский, министр внутренних дел, назвал это “важным сдерживающим фактором” как для россиян, так и для потенциальных украинских отступников.

Любой украинский мэр, думающий предать нацию, поймет, что на улице ждут 20 человек с оружием, и что “он и его семья будут первыми”.

В то время россияне столкнулись с ожесточенным сопротивлением украинских сил и подразделений территориальной обороны в соседнем городе Ирпень и других районах к западу от столицы.

Не имея возможности сломать там оборону Украины, россияне решили сосредоточиться на наступлении на Киев через Мощун.

В начале войны украинцы взорвали часть дамбы реки в Ирпене с помощью артиллерии, чтобы заставить водохранилище течь в Ирпень, противостоять его течению как барьер против россиян.

По словам начальника военной разведки Кирилла Буданова, подразделения спецназа украинской военной разведки проникли в тыл врага, чтобы заложить взрывчаткой другие части дамбы.

Взрыв на плотине был лишь одним из примеров того, как украинцы разрушили собственную инфраструктуру, чтобы создать препятствия россиянам, разрушая дороги, взрывая мосты и железнодорожные пути.

Тактика украинских военных

Украинские истребители, все еще летавшие несколько дней после вторжения, стали символами продолжавшегося ожесточенного сопротивления и сыграли ключевую роль в притуплении российского наступления.

Все, особенно Россия, верили, что наша противовоздушная оборона продержится всего несколько дней, если не несколько часов, — сказал главный специалист отдела подготовки зенитных ракетных войск подполковник Денис Смажный.

На земле украинские подразделения противовоздушной обороны обстреляли российские цели и немедленно изменили позиции, что позволило им выжить дольше, чем многие ожидали, даже когда они боролись с многочисленными российскими препятствиями.

То, что было в течение следующих пяти недель, сыграло еще одну решающую роль в предотвращении успеха Москвы в ее “молниеносном ударе” по украинской столице.

Украинцы пытались вытеснить массу российских войск на узкие участки местности — грунтовые дороги, которые были непроходимыми, талые поля или болота, которые затягивали бы транспортные средства и потребляли больше горючего.

Стоявшие на асфальте машины попали под прицел стремительных украинских военных. Мосты и переправы были заминированы и заблокированы.

Мы заставили их пройти по определенным маршрутам, где бы потом взорвали их и отрезали, — сказал главнокомандующий украинских сил на севере страны генерал-майор Виктор Николюк.

Стратегия вызвала восхищение в Пентагоне.

Отступление России

По словам Николюка, старый советский способ ведения войны, когда командиры предоставляли офицерам мало свободы для принятия решений и пытались одолеть врага, посылая огромные массы сил, оставался характерным для России.

Мы убиваем двух-трех человек, а на их месте появляются другие. Первые еще лежат, а эти ребята наступают. Просто 1941 год, когда для командиров жизни личного состава ничего не значит, — сказал он.

Со временем украинские командиры, следившие за российскими коммуникациями, начали слышать смену тона среди вражеских солдат. То, что раньше было энтузиазмом, превратилось в панику и разочарование. Киев держался, а русские беды нарастали.

Россия в конце марта объявила, что ее войска переориентируются на восток Украины. Через несколько дней они начали отступать.

Спасши Киев, Украина защитила свою независимость как суверенного государства. Но Россия продолжает оспаривать границы этого государства на втором, более деморализующем этапе войны на Юге и Востоке страны.

Вклад в эту статью также внесли Дэвид Л. Стерн, Лиз Слай и Джон Хадсон в Киеве; Loveday Morris в Славянске; Сударсон Рагаван в Мощуне; Мария Июшина в Риге; и Карен ДеЯнг в Вашингтоне.

Под руководством главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного наши защитники смогли отстоять столицу, Чернигов, Сумы и другие города, на которые посягали россияне.

Поэтому западные СМИ уже успели назвать его “железным генералом” Украины. Читай, как Валерий Залужный стал главнокомандующим ВСУ.

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