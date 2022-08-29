Рассказы

Битва за Киев: как украинцы отстояли свою столицу и отогнали россиян — громкая статья The Washington Post

Елена Яковлева, редактор сайта 29 августа 2022, 16:00
Битва за Київ - як українцям вдалось захистити столицю від росіян
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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