Никогда не думал, что стану генералом — каким был путь Залужного до главнокомандующего ВСУ и почему он войдет в историю

Сдержанный, дальновидный, порядочный и мужественный — все эти регалии можно приписать главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

Именно под его руководством наши защитники смогли отстоять столицу, Чернигов, Сумы и другие города, на которые покушались россияне.

При этом, Залужный избегает публичности и предпочитает заниматься своей непосредственной работой. Поэтому западные СМИ уже успели назвать его “железным генералом” Украины — героем, но не звездой.

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Кто же руководит нашей армией, успехам которой удивляются даже генералы НАТО? И каким был путь военного к вершине карьерной лестницы? Читай в материале.

От командира взвода к генералу

Свою военную службу Залужный начал в 1997 году после окончания Одесского института сухопутных войск.

Без “блата” мужчина постепенно поднимался по военным ступеням, начиная с командира взвода, затем командира учебной роты и командира батальона.

Все это время параллельно учился в лучших вузах страны и может похвастаться четырьмя дипломами и тремя золотыми медалями.

Теории ему хватает, ведь за его плечами Национальная академия обороны Украины, Национальный университет обороны Украины им. Ивана Черняховского и Острожская академия.

Но, в то же время, он закалил свои знания на реальном поле боя в 2014 году и считается единственным воевавшим украинским главнокомандующим.

Хотя Залужный родился в семье военного и с детства мечтал пойти по стопам своего отца, карьеристом его точно не назовешь.

Мое повышение было как у обычного солдата. Меня назначили — приступил к исполнению обязанностей, занял должность, предложили другую — тоже переехал.

Я никогда не думал, что когда-нибудь стану генералом и достигну высоких чинов, — поделился генерал в интервью изданию АрміяІнформ.

Для мужчины каждый новый пост был не целью, а лишь инструментом достижения настоящей цели — развития украинской армии.

И это можно хорошо увидеть в усовершенствовании ВСУ за восемь лет кровавой войны на Донбассе. Это время, за которое в Украине выросло новое поколение украинских военных, которые учились вместе с силами НАТО на европейских полигонах, чтобы затем применить свои знания на фронте.

В период с 2014 года Залужный вырос от заместителя командира сектора “С” до генерал-майора и генерал-лейтенанта. Причем, его всегда уважали в армии за человеческое отношение к своим подчиненным, открытость, искренность и храбрость.

До сих пор со многими из них созваниваемся, переписываемся. Я рад, когда могу им чем-нибудь помочь, решить какие-то военные или бытовые вопросы, — сказал о своих побратимах Залужный в одном из интервью.

И вот наконец в июле 2021 года президент Владимир Зеленский назначил его на должность главнокомандующего ВСУ, а в марте 2022 года дал звание генерала.

Переход армии на западные стандарты

Назначение Залужного стало частью масштабной реформы украинской армии после серьезных изменений в Министерстве обороны и во время реструктуризации военного командования.

Залужный и другие украинские командиры понимали угрозу полномасштабного вторжения горе-соседей еще с 2014 года. Поэтому использовали это время, чтобы наладить сотрудничество с НАТО и выстроить новую гибкую модель ведения войны, когда небольшие подразделения могут думать и действовать самостоятельно, не дожидаясь приказов сверху.

Военные аналитики считают, что это помогло в начале полномасштабной войны парализовать формирования оккупантов и заставить высшие чины российской армии пойти на фронт, где некоторые и положили голову в украинской грязи.

Немалую роль в формировании западного мировоззрения Залужного сыграл и тот факт, что он никогда не служил в советской армии. А значит, ему “совковая” военная модель была совсем чужой.

Зато армиец неоднократно подчеркивал свое стремление реформировать ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

Главнокомандующий на войне

В то время, как Путин надеялся на скорую капитуляцию Украины, Залужный выстроил стратегию, которая позволила нашей стране выдержать мощный удар небратского народа.

Но горький опыт научил генерала следить за врагом не только на поле боя, но и в тылу. Поэтому единственное, о чем он просит политических лидеров — стоять в стороне от военного дела и позволять солдатам защищать страну.

Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают о “зраде” и делают “оценки” оперативной обстановки.

Я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими “экспертными оценками”. Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети, — написал Залужный в своем Facebook.

Личный фронт

На личном фронте у Залужного уже больше 20 лет все тихо и спокойно. Супруга Елена работает финансистом в Укргазбанке, а две дочери строят свою жизнь: одна в Киевском гарнизоне, а другая — в мединституте.

Характерная черта семьи — желание жить простой жизнью порядочных украинцев. Так что личное часто остается за кадром.

Но заслуги главнокомандующего в этой войне не могут быть незамеченными, а его имя точно войдет в военную историю не только Украины, но и Европы.

Наши женщины хрупкие, красивые и талантливые, но лучше не злить их, ведь они и оружие в руках умеют держать.

Украинская балерина, вступившая в ТРО, — не единственная, кто отказался от своей профессии ради защиты родной страны. Читай ее историю на войне.

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