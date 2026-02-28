В ближайшее время не ждать? Авиаэксперт объяснил, когда откроют аэропорты в Украине

Уже четыре года Украина живет с закрытым небом. Периодически в информационном пространстве вспыхивают обещания: мол, вот-вот, и с 2025 года из Борисполя или Львова снова полетят пассажирские самолеты. Однако на календаре уже 2026-й, а заявления политиков о месячной готовности сменились тишиной.

Почему самолеты так и не взлетели, в чем заключается парадокс ПВО и уместно ли сравнивать ситуацию с Израилем? На эти вопросы журналистке Вікон ответил авиационный эксперт Константин Криволап.

Когда откроют аэропорты в Украине: какие условия

Эксперт сразу заметил: в авиации не все так просто. Чтобы в небо поднялся хотя бы один самолет — нужен не только аэродром и экипаж. Нужны разрешения. Много разрешений.

Авиация — это сфера, где национальные амбиции упираются в железобетонные международные нормы. Главным игроком здесь является ИКАО (Международная организация гражданской авиации), которая диктует правила игры еще с 1947 года.

Без них невозможно не то что открыть аэропорт, невозможно там летать, невозможно сертифицировать своих пилотов или технический персонал. То есть, если ты не следуешь нормам ИКАО, то всё — тебе позор, ты ничего сделать не можешь, — подчеркивает Константин Криволап.

Требования организации включают тотальный контроль доступа, наличие сертифицированных служб безопасности, противопожарную готовность и сложные навигационные системы. Но даже выполнение этих условий не гарантирует взлета.

Восстановление авиасообщения в Украине: почему ПВО может стать препятствием

Самым большим препятствием для гражданской авиации в воюющей стране является именно наличие систем противовоздушной обороны. Эксперт объясняет этот парадокс, который часто игнорируют в публичных дискуссиях.

У тебя требуют почти стопроцентное отсутствие риска повреждения самолета в результате военных действий. И самое интересное в том, что в этом районе не должно быть ПВО. Понимаете? Потому что если у тебя рядом ПВО, то существует угроза, что ты можешь сбить свой самолет. Это математика. Надеяться на то, что мы сможем проскочить, пока у россиян не закончатся ракеты — это безумие, — объясняет специалист.

Читать по теме Ближайшие к Украине аэропорты: страны-соседки, из которых можно добраться в любую точку мира Откуда можно долететь в любой уголок вита? Рассказываем о ближайших к Украине зарубежных аэропортах.

Почему в Израиле во время боевых действий летали пассажирские самолеты, а в Украине небо закрыли

Многие апеллируют к опыту Израиля, где аэропорт Бен-Гурион продолжает работу под обстрелами. Однако Криволап считает такое сравнение некорректным из-за масштабов и специфики угроз. Он объясняет, что сравнивать ПВО Израиля и Украины — это сравнивать охрану одной маленькой комнаты и огромного стадиона.

В Бен-Гурионе, если даже летит баллистическая ракета, она запущена с территории Ирана. Это соответствующее время полета — можно успеть спрятать пассажиров или поднять самолеты. У нас же ракеты летят значительно ближе и быстрее, — отмечает эксперт.

Кроме того, он развенчивает мифы вокруг знаменитой израилевской системой защиты:

— Железный купол (Iron Dome) — это только название. Это не железо, которое закрывает все. Это тактическая система для перехвата неуправляемых ракет малой дальности (от 4 до 70 км). Ее смысл в математике, которая рассчитывает траекторию полета технической трубы. Если она падает на пустырь — на нее не реагируют. Дальность перехвата там маленькая — до 25 км. Нам же нужны системы вроде “Пращи Давида” (израильская система средней дальности) или Patriot, чтобы перехватывать баллистику и Кинжалы, а у нас их крайне мало, — акцентирует специалист.

Даже если аэропорт будет технически идеальным, ни одна авиакомпания не рискнет самолетом без страхования. В Израиле эти риски компенсирует государство, в Украине таких финансовых ресурсов на данный момент нет. Относительно обещаний политиков Криволап высказывается резко:

Нужно же к себе внимание привлекать. Надевать на население розовые очки нужно? Нужно. Ну так давайте будем надевать. Что, Ермак, когда он в 23-м году говорил, что, возможно, мы откроем аэропорты, он не знал ситуацию? Это же политики, они могут говорить всё что угодно. Но аэропорты во время войны никто открывать не будет. Не будет.

Когда в Украине полетят первые пассажирские самолеты: кадровый вызов после войны

Даже после наступления мира авиация не восстановится мгновенно. За четыре года простоя отрасль столкнулась с критическим истощением человеческого ресурса:

Потеря лицензий: Многие пилоты и техники потеряли сертификаты из-за отсутствия практики;

Эмиграция: Значительная часть специалистов выехала за границу и уже работает на иностранные компании.

Восстановление всех допусков — это сложный, дорогой и длительный процесс.

Мнения украинцев: Верят ли люди в открытие неба

Вікна провели опрос среди жителей разных городов Украины, чтобы понять: действительно ли запрос на полеты настолько высок, чтобы игнорировать военные угрозы?

Ответы разделились на три четких лагеря: профессиональный риск, экономическая реальность и личная боль разлуки.

Наибольший скепсис выражают люди, понимающие механику работы систем защиты неба. Для них гражданский борт в зоне боевых действий — это огромная ответственность и непредсказуемость.

Алексей, бывший военный:

Технически мы можем поддерживать полосы, но пускать пассажирский борт, когда вокруг ПВО и РЭБ — это игра в русскую рулетку. Я бы свою семью на такой рейс не посадил.

Марина, менеджер по туризму (Житомир):

Мы очень ждем. Сейчас путь до границы с Польшей или Молдовой на автобусе занимает сутки — это пытка. Открытие хотя бы Ужгорода или Львова спасло бы бизнес, но безопасность пассажиров — это вопрос №1.

Сергей, львовянин:

Без огромного гарантийного фонда от государства страховщики не дадут добро. А наш бюджет сейчас идет на снаряды, а не на субсидирование авиабилетов. Нужно быть реалистами.

Светлана, переселенка в Европе:

Я бы летела даже с риском, потому что разлука с родными из-за очередей на границах — это невыносимо. Но я понимаю: один прилет по аэропорту — и небо закроют еще на 10 лет.

Дмитрий, аналитик:

Риски авиации в зоне боевых действий сейчас не просчитываются. Ни одна перестраховочная компания в Лондоне или Цюрихе не подпишет такой контракт, пока в небе летают крылатые ракеты.

Андрей, киевлянин:

Это сейчас невозможно. Наши же самолеты могут по ошибке сбить собственные системы ПВО из-за высокой интенсивности вражеских атак. Нужно ждать победы.

Опит предыдущих лет показывает, что пренебрежение правилами авиационной безопасности в зонах боевых действий приводит к непоправимым последствиям. Именно поэтому международные организации настолько придирчивы к Украине.

Главное фото: Аэропорт Киев.

Трагедии в небе не имеют срока давности, а справедливость рано или поздно настигает виновных.

Теперь ты знаешь, почему самолеты до сих пор не летают в украинском небе, но читай также резонансные новости об ответственности агрессора: Кто сбил самолет MH17: Совет Международной организации гражданской авиации назвал виновных.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!