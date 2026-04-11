Как украинцы берегут Пасху сквозь поколения: от полесских традиций до фронтовой семьи

Запах свежей глины и побеленных стен, сало, запеченное на костре, тихий шепот молитвы в советские времена — и сегодняшние стримы с пасхальными корзинами в соцсетях. Пасха для украинцев всегда была больше, чем просто праздником в календаре. Ее не отменили ни советские запреты, ни дефицит, ни современная цифровая эпоха. Менялись формы, но семейные традиции сохранялись.

Сегодня, когда страна снова проходит через испытания войной, мы поговорили с людьми разных поколений: от мастерицы-берегини до 8-летней блогерши — о том, что для них означает Пасха.

Баба командовала парадом: магия полесской Пасхи

Для Натальи Пилипчук, участницы фольклорного ансамбля “Берегини”, подготовка к Пасхе — это не просто уборка или выпекание пасок. Это ритуал, который начинался еще с побелки стен.

Маленькой бегаю и уже слышу этот особенный запах глины. Все из дома выносится, все трясется, вымывается до блеска. В доме становится свежо, как в раю, — вспоминает пани Наталья.

Главной фигурой в доме была бабушка. Пока родители работали, именно “баба командовала парадом”. В Красную субботу — перед Пасхой — она пекла паски, а дети крутились рядом и заглядывали в печь. Но самый долгожданный момент наступал на рассвете.

Баба говорила: “Иди, внученька, посмотри, как солнышко играет”. И вы знаете, я и теперь верю: ни в какой другой день солнце так не переливается красками, как на Пасху! Это настоящее чудо, которое видят только те, кто рано встает, — улыбается фольклористка.

Она вспоминает и 1967 год — тогда детей в церковь не пускали, а учителя и директора школ могли стоять возле храмов, чтобы потом устроить нахлобучку (прочухан) на линейке.

Но традиции все равно жили. Парни всю ночь жгли костры за селом — “чтобы сжечь все плохое”. А утром соревновались: кто первым прибежит из церкви домой, тот будет самым счастливым весь год.

А брат мой был мастером выбирать “муцаки” (самые крепкие яйца). Он по зубам стучал: если цокает — значит, крепкое. Домой целую сумку выигранных крашенок приносил!

Подметать Лавру вместо службы: Пасха как тихое сопротивление

77-летняя Валентина Конопчук, мастерица из Овруча на Житомирщине, помнит другую Пасху — тихую, домашнюю, но с чувством опасности. Ее родители были учителями, поэтому поход в церковь мог стоить им работы. Праздновали осторожно, без лишней публичности.

Праздновали тихо, не выставляя напоказ. Бабушка шла на вечернюю, а утром мы разговлялись. Помню ритуал: бабушка клала освященное яйцо в воду и говорила нам умываться ею — на красоту и здоровье. А скорлупу никогда не выбрасывали в мусор! Ее либо курам давали, либо под цветы закапывали, — вспоминает мастерица.

В студенческие годы (1974–1979) Валентина увидела, как советская власть пыталась выбить Пасху из голов молодежи. В первый день праздника студентов Института культуры массово отправляли подметать Киево-Печерскую Лавру.

— Это было так странно: мы подметаем, а в общежитии все равно праздник, потому что каждому что-то передали из дома. Дефицитную колбасу “по блату”, домашний балык, картошку с подчеревком. Но больше всего мне запомнилось не богатство стола, а Пасха на природе: как мы жарили сало на ветке над костром, а жир собирали свежим хлебом. Это был вкус настоящего счастья, — отмечает Валентина.

100 тысяч подписчиков и режим тишины: Пасха поколения Alpha

Сегодня праздник частично переместился в соцсети. Но 8-летняя блогерша Яна из Житомира доказывает: настоящие ценности никуда не исчезли. Имея 100 тысяч подписчиков, девочка хорошо знает цену офлайна.

Пасха — это не только про контент. Самое инстаграмное для меня — это когда семья вместе, когда мы смеемся и красим яйца. Мы едем к бабушке в Красилов, и там у нас правило: никаких телефонов, никаких съемок. Просто вайб семьи. Я бы посоветовала детям не тратить время на гаджеты, а быть с родными, — говорит Яна.

Ее папа Богдан, который является режиссером и продюсером дочери, добавляет: во время войны особенно важно дать ребенку ощущение безопасности и надежды.

— Я объясняю Яне, что это праздник про свет, который всегда побеждает тьму. Идеальная Пасха через 10 лет? Это когда мы все вместе, здоровы, и уже забыли, как звучит тревога. Хочу, чтобы она помнила это семейное тепло, которое мы лелеем сейчас, несмотря ни на что.

Колокола Победы и объятия, которые лечат

Духовный мостик между поколениями выстраивает отец Игорь. Он рассказывает об уникальной традиции Западной Украины — ягилках. Три дня после Пасхи на церковных колокольнях не утихает перезвон: бить в колокола разрешается каждому — и взрослому, и ребенку.

Это знак Воскресения, знак радости. А еще — традиция объятий. Психологи говорят, что объятия выделяют гормоны счастья, а мы говорим — это символ христианского единения. Сейчас это важно как никогда. Мы не смс-ками должны поздравлять, а видеть глаза друг друга, — замечает священник.

Отец Игорь вспоминает, как война изменила даже обмен пасками. Военнослужащие на фронте, встречая Пасху в окопах, обмениваются пасками своих частей.

— Это невероятно: парни идут одни к другим, берут свою паску, получают другую в подарок. Это и есть та самая Пасхальная радость, единство, символ того, что мы — одно тело, — резюмирует священник.

Праздник света и надежды: Пасха как манифест жизни на фронте

Острее всего ценность жизни чувствуется там, где она ежесекундно под угрозой. Командир роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным “Макс” на войне с 2023 года. Для него Пасха на фронте — не просто дата в календаре, а манифест жизни.

Для меня это праздник воскресения и надежды. Когда вокруг смерть и руины, этот день напоминает: после темноты всегда появляется свет. Это подтверждение того, что зло не победит, — рассказывает офицер.

В мирной жизни Макс собирался с большой семьей — родителями, двумя сестрами и двумя братьями — за одним большим столом. Теперь его семья — это подразделение.

— Каждый год мы стараемся собраться. К нам приезжает волонтер Василий, помогает накрыть стол в тылу. Мы освящаем паски и обязательно передаем их парням на “ноль”. Вспоминаем тех, кого уже нет с нами.

Самое сильное воспоминание командира — первая Пасха на Донецком направлении.

— Мы тогда были на изнурительных позициях, но так сложилось, что на сам праздник часть подразделения была на отдыхе. Впервые приехал волонтер, мы нашли возможность пойти в церковь. Этот совместный ужин в зоне боевых действий врезался в память навсегда.

На вопрос, где он берет силы, “Макс” отвечает просто:

— Это ответственность перед людьми, которых я веду. Я не имею права сомневаться. Силу дает вера в наш народ и память о павших побратимах.

Его пожелание гражданским украинцам звучит как приказ беречь то, за что он воюет:

Спасибо, что ждете. Берегите мир в своих домах и не привыкайте к войне. Мы здесь держим фронт, чтобы вы могли нормально жить и воспитывать детей. А мы обязательно вернемся, и следующую Пасху будем праздновать уже вместе в мирной Украине.

Теперь ты знаешь, как празднуют Пасху сегодня и как праздновали раньше.

