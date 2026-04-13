Могут ли забрать квартиру за долги в военное время: разъяснение эксперта

Потерять крышу над головой из-за неоплаченных счетов — едва ли не самый большой ночной кошмар для каждого украинца. Сегодня, когда экономическая ситуация в стране остается сложной, а в Раде готовят изменения в правила взыскания долгов, градус напряжения в обществе вырос. Действительно ли государство может выселить в никуда за долги по коммуналке или кредитам?

Разобраться в юридических тонкостях Вікна попросили частного исполнителя, к.ю.н., члена Правления Ассоциации юристов Украины и заместителя главы Совета частных исполнителей Украины Андрея Авторгова. Его ответы оказались неожиданными: оказывается, иммунитета на единственное жилье в Украине не было никогда.

Могут ли за борги забрать квартиру: что говорит закон

Вопрос взыскания единственного жилья всегда был окружен мифами, однако эксперт отмечает, что такая возможность существовала в Украине десятилетиями. По словам Андрея Авторгова, правовых препятствий для изъятия квартиры, даже если она единственная, фактически нет.

— Могут! Это было еще со времен советских законодательств об исполнительном производстве, которое тянется от нас с советских времен. Никогда не было запрета на обращение взыскания на единственное жилье. Единственное, что обращение взыскания на единственное жилье возможно, если сумма долга, минимальная сумма по исполнительному документу превышает 20 минимальных заработных плат. То есть на сегодняшний день это более 160 тысяч гривен, — объясняет специалист.

Однако недвижимость — это крайняя мера. Исполнитель подчеркивает очередность: сначала взыскание обращается на наличные деньги и средства в банке, затем на движимое имущество (авто, техника), и только при их отсутствии — на квартиру или дом.

Сейчас в юридическом сообществе активно обсуждают законопроект №11405 (известный как 14-005), который должен изменить правила игры. Вопреки страхам, этот документ действует скорее в пользу граждан.

Законопроект этот 14-005, по поводу которого так много контраверсионных мнений, он наоборот для должников увеличивает эту сумму до 50 минимальных заработных плат. То есть должникам через полгода, когда он вступит в силу, будет еще лучше, а взыскателям будет хуже, — отмечает Андрей Авторгов.

Следовательно, если закон заработает, исполнители не смогут трогать единственное жилье, пока долг не достигнет отметки в 400 000 гривен (50 минималок).

Могут ли конфисковать квартиру за долги по коммуналке

Многие люди волнуются, что из-за неоплаченных счетов за газ или воду можно оказаться на улице. Андрей Авторгов подчеркивает: для закона природа долга не имеет значения.

— Нет никакой разницы, это долг по коммуналке, или это долг за затопление квартиры, или это долг за дорожно-транспортное происшествие, или это долг за заем, нет никакой разницы. Для целей закона нет никакой разницы. Конституция говорит о том, что собственность обязывает, поэтому коммунальное нужно платить и, соответственно, если долг будет превышать 20 минимальных заработных плат и у должника не будет другого имущества, на единственное жилье может быть обращено взыскание, — отмечает исполнитель.

Однако на практике коммунальные службы редко доводят долги до таких критических сумм, опасаясь сроков исковой давности. Случаи изъятия квартир сугубо за коммуналку единичны и обычно сопровождаются другими сопутствующими долгами владельца.

Могут ли забрать квартиру за долги в военное время в Украине

Военное положение налагает свои ограничения, однако они не являются тотальными. Сейчас в законодательстве возник интересный юридический нюанс касательно ипотечного жилья.

— Вот на период военного положения, у нас такой парадокс: единственное жилье забрать могут, а единственное жилье, которое является предметом ипотеки по потребительскому кредиту — на него взыскание не обращается. Так законодатель у нас определил. То есть, если лицо передало в ипотеку квартиру, то на нее не могут обратить взыскание, но если, например, кредит беззалоговый, но сумма долга будет такая, что позволяет обратить взыскание на квартиру — на квартиру будет обращено взыскание, — акцентирует специалист.

Также стоит помнить, что исполнительные действия не проводятся в отношении имущества, которое находится в зоне боевых действий или под оккупацией.

Могут ли забрать приватизированную квартиру за долги, если там дети

Наличие зарегистрированных детей — это весомый фактор, который заставляет исполнителя проходить через дополнительные судебные фильтры.

— Если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние, малолетние дети, то обращение взыскания на такую квартиру возможно только с согласия службы по делам детей. Если она такого согласия не дает, то этот вопрос будет также рассматриваться судом. Суд будет решать, правомерно ли служба по делам детей отказала или нет. То есть есть нюансы, есть иногда должники умышленно регистрируют туда детей. Как способ уклониться от исполнения решения. И тогда суд проверяет, действительно ли дети там проживают, являются ли это дети должника и так далее, — говорит эксперт.

Специалист также предостерегает от попыток срочно переписать имущество на родственников. Такие сделки называются фраудаторными (совершенными во вред кредитору):

Если должник даже до принятия судебного решения в период существования долга переписал имущество на кого-то, то это его не спасет, потому что эта сделка может быть признана фраудаторной. Квартира ему будет возвращена и на нее будет обращено взыскание.

Андрей Авторгов советует не ждать визита исполнителя, а действовать на опережение. Проверить себя можно в Едином реестре должников, на сайте Судебная власть или в приложении Дія.

Остановить процесс можно несколькими способами:

Договориться со взыскателем (например, ЖЭКом) о реструктуризации;

Обратиться в суд с ходатайством о рассрочке или отсрочке исполнения решения;

Заключить мировое соглашение на стадии исполнения.

От этих проблем не нужно прятаться, их нужно решать. Любые переговоры лучше проводить до принятия судом решения или даже до подачи иска. Тогда это будет легче и дешевле, — подытожил частный исполнитель.

