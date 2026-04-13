Чи можуть забрати квартиру за борги у воєнний час: роз’яснення експерта

Втратити дах над головою через неоплачені рахунки — чи не найбільший нічний жах для кожного українця. Сьогодні, коли економічна ситуація в країні залишається складною, а в Раді готують зміни до правил стягнення боргів, градус напруги в суспільстві зріс. Чи справді держава може виселити в нікуди за борги по комуналці чи кредитах?

Розібратися в юридичних тонкощах Вікна попросили приватного виконавця, к.ю.н., члена Правління Асоціації правників України та заступника голови Ради приватних виконавців України Андрія Авторгова. Його відповіді виявилися неочікуваними: виявляється, імунітету на єдине житло в Україні не було ніколи.

Чи можуть за борги забрати квартиру: що каже закон 14005

Питання стягнення єдиного житла завжди було оточене міфами, проте експерт зазначає, що така можливість існувала в Україні десятиліттями. За словами Андрія Авторгова, правових перешкод для вилучення квартири, навіть якщо вона єдина, фактично немає.

— Можуть! Це було ще з радянських законодавств про виконавче провадження, яке тягнеться від нас з радянських часів. Ніколи не було заборони на звернення стягнення на єдине житло. Єдине, що звернення стягнення на єдине житло можливо, якщо сума боргу, мінімальна сума за виконавчим документом перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Тобто на сьогоднішній день це більше ніж 160 тисяч гривень, — пояснює фахівець.

Проте нерухомість — це крайній захід. Виконавець наголошує на черговості: спочатку стягнення звертається на готівку та гроші в банку, потім на рухоме майно (авто, техніка), і лише за їх відсутності — на квартиру чи будинок.

Зараз у юридичній спільноті активно обговорюють законопроєкт №11405 (відомий як 14-005), який має змінити правила гри. Всупереч страхам, цей документ діє радше на користь громадян.

Законопроект оцей 14-005, щодо якого так багато контраверсійних думок, то він навпаки за боржників збільшує цю суму до 50 мінімальних заробітних плат. Тобто боржникам через півроку, коли він набере чинності, буде ще краще, а стягувачам буде гірше, — зазначає Андрій Авторгов.

Отже, якщо закон запрацює, виконавці не зможуть чіпати єдине житло, поки борг не досягне позначки у 400 000 гривень (50 мінімалок).

Чи можуть конфіскувати квартиру за борги по комуналці

Чимало людей хвилюється, що через неоплачені рахунки за газ чи воду можна опинитися на вулиці. Андрій Авторгов підкреслює: для закону природа боргу не має значення.

— Немає ніякої різниці, це борг по комуналці, чи це борг за затоплення квартири, чи це борг за дорожню транспортну пригоду, чи це борг за позику, немає жодної різниці. Для мети закона немає ніякої різниці. Конституція говорить про те, що власність зобов’язує, тому комунальне потрібно сплачувати і, відповідно, якщо борг буде перевищувати 20 мінімальних заробітних плат і в боржника не буде іншого майна, на єдине житло може бути звернуто стягнення — зазначає виконавець.

Однак на практиці комунальні служби рідко доводять борги до таких критичних сум, побоюючись строків позовної давності. Випадки вилучення квартир суто за комуналку поодинокі та зазвичай супроводжуються іншими супутніми боргами власника.

Чи можуть забрати квартиру за борги у воєнний час в Україні

Воєнний стан накладає свої обмеження, проте вони не є тотальними. Наразі в законодавстві виник цікавий юридичний нюанс щодо іпотечного житла.

— От на період воєнного стану, у нас такий парадокс: єдине житло забрати можуть, а єдине житло, яке є предметом іпотеки по споживчому кредиту — на нього стягнення не звертається. Так законодавець у нас визначив. Тобто, якщо особа передала в іпотеку квартиру, то на неї не можуть звернути стягнення, але якщо, наприклад, кредит беззаставний, але сума боргу буде така, що дозволяє звернути стягнення на квартиру — на квартиру буде звернуто стягнення, — акцентує фахівець.

Також варто пам’ятати, що виконавчі дії не проводяться щодо майна, яке знаходиться в зоні бойових дій або під окупацією.

Чи можуть забрати приватизовану квартиру за борги, якщо там діти

Наявність зареєстрованих дітей — це вагомий фактор, який змушує виконавця проходити через додаткові судові фільтри.

— Якщо в квартирі зареєстровані неповнолітні, малолітні діти, то звернення стягнення на таку квартиру можливо тільки за згодою служби у справах дітей. Якщо вона таку згоду не дає, то це питання буде також розглядатися судом. Суд буде вирішувати, чи правомірно служба у справах дітей відмовила, чи ні. Тобто є нюанси, є іноді умисно боржники реєструють туди дітей. Як спосіб ухилитися від виконання рішення. І тоді суд перевіряє, чи дійсно діти там мешкають, чи це є діти боржника і так далі — каже експерт.

Фахівець також застерігає від спроб терміново переписати майно на родичів. Такі угоди називаються фраудаторними (вчиненими на шкоду кредитору):

Якщо боржник навіть до ухвалення судового рішення в період існування боргу переписав майно на когось, то це його не врятує, тому що ця угода може бути визнана фраудаторною. Квартира йому буде повернута і на неї буде звернуто стягнення.

Андрій Авторгов радить не чекати візиту виконавця, а діяти на випередження. Перевірити себе можна в Єдиному реєстрі боржників, на сайті Судова влада або в застосунку Дія.

Зупинити процес можна кількома способами:

Домовитися зі стягувачем (наприклад, ЖЕКом) про реструктуризацію;

Звернутися до суду з клопотанням про розстрочку або відстрочку виконання рішення.

Укласти мирову угоду на стадії виконання.

Ці проблеми не потрібно ховатися, її потрібно вирішувати. Будь-які переговори краще проводити до ухвалення судом рішення або ж навіть до подання позову. Тоді це буде легше і дешевше, — підсумував приватний виконавець.

