Автоматичне стягнення боргів: що загрожує твоєму майну після прийняття нового закону

Верховна Рада України ухвалила новий закон, який змінює правила стягнення боргів і робить цей процес більш автоматизованим та цифровим.

Які зміни передбачає закон і чому він викликав багато галасу — у матеріалі.

Закон про автоматичне стягнення боргів: що змінилося для українців

Головна ідея нового закону 14005 — спростити роботу виконавчої служби та пришвидшити контакти між державними органами, банками і фінансовими установами, щоб рішення про стягнення боргів виконувалися швидше і без зайвої бюрократії.

Водночас для боржників посилюються обмеження.

Якщо людину внесено до Єдиного реєстру боржників, вона не зможе вільно розпоряджатися своїм майном.

Наприклад, продати чи передати його в заставу буде неможливо, оскільки нотаріуси відмовлятимуть у таких діях.

Разом із цим закон передбачає і позитивну зміну:

Після повного погашення боргу система автоматично зафіксує оплату, і людину швидко виключать із реєстру.

А всі арешти на кошти чи інше майно буде знято без додаткових процедур.

Окрему увагу приділили питанню вилучання житла — найболючишому і найпроблемнішому з усіх.

Закон не дозволяє безпідставно забирати єдину нерухомість боржника. Навпаки, поріг боргу, при якому це можливо за рішенням суду, підвищили до 50 мінімальних зарплат, а це сума понад 400 тисяч гривень.

Якщо борг менший, житло забрати не можуть. Також встановлено додатковий захист для військовослужбовців.

Єдине житло військовослужбовців не підлягає стягненню під час воєнного стану і ще протягом року після його завершення.

Загалом новий закон 14005 одночасно робить систему жорсткішою до боржників у питаннях контролю за майном, та цифрового стягнення боргів, і більш швидкою в частині погашення боргів і зняття обмежень.

Чому закон про стягнення боргів викликав стільки суперечок

Закон 14005 вважався проблемним, бо він зачіпає дуже чутливу тему — ризик втратити майно через борги, особливо житла. А це питання дуже болісне, тому будь-які зміни одразу викликають підозру, що тепер у людей забиратимуть квартири.

Громадяни побоювалися, що під виглядом цифровізації можуть фактично зробити стягнення боргів жорсткішим. Що автоматизована система працюватиме так, що помилки або зловживання буде складніше оскаржити.

Також дискусії виникли через питання єдиного житла. Хоча в законі прямо не дозволяється забирати його просто так, були побоювання, що з часом це може стати простішим.

Саме тому довго обговорювали і підвищення порогу боргу — щоб захистити людей від втрати житла через відносно невеликі суми.

