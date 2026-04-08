Автоматическое взыскание долгов: что угрожает твоему имуществу после принятия нового закона

Верховная Рада Украины приняла новый закон, который меняет правила взыскания долгов и делает этот процесс более автоматизированным и цифровым.
Закон об автоматическом взыскании долгов: что изменилось для украинцев
Главная идея нового закона 14005 — упростить работу исполнительной службы и ускорить взаимодействие между государственными органами, банками и финансовыми учреждениями, чтобы решения о взыскании долгов выполнялись быстрее и без лишней бюрократии.
В то же время для должников усиливаются ограничения.
Если человек внесён в Единый реестр должников, он не сможет свободно распоряжаться своим имуществом.
Например, продать его или передать в залог будет невозможно, поскольку нотариусы будут отказывать в таких действиях.
Вместе с этим закон предусматривает и позитивное изменение:
После полного погашения долга система автоматически зафиксирует оплату, и человека быстро исключат из реестра.
А все аресты на средства или другое имущество будут сняты без дополнительных процедур.
Отдельное внимание уделили вопросу изъятия жилья — самому болезненному и проблемному из всех.
Закон не позволяет безосновательно забирать единственную недвижимость должника. Напротив, порог долга, при котором это возможно по решению суда, повысили до 50 минимальных зарплат, а это сумма более 400 тысяч гривен.
Если долг меньше, жильё забрать нельзя. Также установлен дополнительный защитный механизм для военнослужащих.
Единственное жильё военнослужащих не подлежит взысканию во время военного положения и ещё в течение года после его завершения.
В целом новый закон 14005 одновременно делает систему более жёсткой для должников в вопросах контроля за имуществом и цифрового взыскания долгов, а также более быстрой в части погашения долгов и снятия ограничений.
Почему закон о взыскании долгов вызвал столько споров
Закон 14005 считался проблемным, потому что он затрагивает очень чувствительную тему — риск потери имущества из-за долгов, особенно жилья. Это болезненный вопрос, поэтому любые изменения сразу вызывают подозрения, что у людей начнут забирать квартиры.
Граждане опасались, что под видом цифровизации фактически сделают взыскание долгов более жёстким, а автоматизированная система будет работать так, что ошибки или злоупотребления станет сложнее оспорить.
Также дискуссии возникли из-за вопроса единственного жилья. Хотя в законе прямо не разрешается забирать его просто так, были опасения, что со временем это может стать проще.
Именно поэтому долго обсуждали и повышение порога долга — чтобы защитить людей от потери жилья из-за относительно небольших сумм.
А также узнай об изменениях в оплате судебного сбора в 2026 году: какие новые размеры ставок, сумма и от чего они зависят.
