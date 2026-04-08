Автоматическое взыскание долгов: что угрожает твоему имуществу после принятия нового закона

Верховная Рада Украины приняла новый закон, который меняет правила взыскания долгов и делает этот процесс более автоматизированным и цифровым.

Какие изменения предусматривает закон и почему он вызвал много шума — в материале.

Закон об автоматическом взыскании долгов: что изменилось для украинцев

Главная идея нового закона 14005 — упростить работу исполнительной службы и ускорить взаимодействие между государственными органами, банками и финансовыми учреждениями, чтобы решения о взыскании долгов выполнялись быстрее и без лишней бюрократии.

В то же время для должников усиливаются ограничения.

Если человек внесён в Единый реестр должников, он не сможет свободно распоряжаться своим имуществом.

Например, продать его или передать в залог будет невозможно, поскольку нотариусы будут отказывать в таких действиях.

Вместе с этим закон предусматривает и позитивное изменение:

После полного погашения долга система автоматически зафиксирует оплату, и человека быстро исключат из реестра.

А все аресты на средства или другое имущество будут сняты без дополнительных процедур.

Отдельное внимание уделили вопросу изъятия жилья — самому болезненному и проблемному из всех.

Закон не позволяет безосновательно забирать единственную недвижимость должника. Напротив, порог долга, при котором это возможно по решению суда, повысили до 50 минимальных зарплат, а это сумма более 400 тысяч гривен.

Если долг меньше, жильё забрать нельзя. Также установлен дополнительный защитный механизм для военнослужащих.

Единственное жильё военнослужащих не подлежит взысканию во время военного положения и ещё в течение года после его завершения.

В целом новый закон 14005 одновременно делает систему более жёсткой для должников в вопросах контроля за имуществом и цифрового взыскания долгов, а также более быстрой в части погашения долгов и снятия ограничений.

Почему закон о взыскании долгов вызвал столько споров

Закон 14005 считался проблемным, потому что он затрагивает очень чувствительную тему — риск потери имущества из-за долгов, особенно жилья. Это болезненный вопрос, поэтому любые изменения сразу вызывают подозрения, что у людей начнут забирать квартиры.

Граждане опасались, что под видом цифровизации фактически сделают взыскание долгов более жёстким, а автоматизированная система будет работать так, что ошибки или злоупотребления станет сложнее оспорить.

Также дискуссии возникли из-за вопроса единственного жилья. Хотя в законе прямо не разрешается забирать его просто так, были опасения, что со временем это может стать проще.

Именно поэтому долго обсуждали и повышение порога долга — чтобы защитить людей от потери жилья из-за относительно небольших сумм.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!