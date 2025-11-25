Наследие включает не только имущество и права, но и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью. Министерство юстиции Украины опубликовало разъяснения об ответственности наследников за долги умершего, ссылаясь на Гражданский кодекс.

Читай в материале, должен ли наследник выплачивать долги умершего и можно ли их не включать в наследство.

Должен ли наследник выплачивать долги умершего

Согласно Министерству юстиции, наследники не могут частично принять наследство — они обязаны уплатить долги в пределах стоимости полученного имущества, что касается кредитов, коммунальных платежей или алиментов.

Согласно статьям 1218 и 1268 Гражданского кодекса Украины, наследники принимают наследство полностью, без условий или оговорок. По статье 1281 Кодекса они обязаны сообщить кредитору об открытии наследства, если известно о долгах или если имущество обременено правами третьих лиц.

Каждый наследник несет ответственность пропорционально своей доле, но только в пределах стоимости унаследованного имущества. Нотариус, выдавая свидетельство о праве на наследство, в течение двух рабочих дней уведомляет кредитора, если имущество обременено ипотекой или запретом отчуждения, в соответствии с Порядком совершения нотариальных действий.

Кредиторы вправе предъявить требования в течение шести месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство. Если кредитор не знал принятия наследства, срок начинается со дня, когда он узнал об этом.

Пропуск этих сроков лишает кредитора права на требования. Кредитор может инициировать открытие наследственного дела без помощи других, если ему стало понятно о погибели должника.

Погашение долгов производится единовременным платежом, если иное не договорено. В случае отказа наследника суд по иску кредитора может обратить взыскание на имущество, переданное наследникам в натуре, согласно статье 1282 Кодекса. Наследники вправе принять или отказаться от наследства полностью.

Минюст отмечает: во избежание споров наследникам следует проверять наличие долгов перед принятием наследства.

