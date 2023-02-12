Оставить порядок в делах и согласие в семье: как правильно составить завещание и зачем это делать

Никогда не знаешь, что будет завтра. Такая неизвестность всегда шла бок о бок с обыденной жизнью каждого человека.

Однако полномасштабная война значительно повысила уровень опасности и неуверенности в следующей минуте. Поэтому некоторые люди все чаще стали интересоваться, как составлять завещание, чтобы позаботиться о своих родных.

Иногда отсутствие завещания может принести за собой немало проблем тем, кто только пережил потерю близкого человека. Так что следует знать, как правильно составить завещание, чтобы облегчить жизнь близких.

Сейчас также смотрят

И пусть эти знания никогда не понадобятся на самом деле, но принесут ощущение минимального контроля над ситуацией.

Старший юрист практики судебных споров Юлия Рябец рассказала изданию The Village Украина, как составить завещание, зачем это нужно делать и кто может помочь завещать имущество близким.

Какие правила передачи наследства без наличия завещания

Украинским законодательством предусмотрена процедура передачи наследства без наличия завещания. В таком случае автоматически будут действовать наследственные очереди, или их еще называют линиями.

Их существует всего пять. Если в первой очереди никого нет у наследодателя, тогда наследство переходит к следующей линии.

Также некоторые наследники могут отказаться от наследства в пользу другого человека, который находится в следующей очереди.

Какие существуют наследственные очереди

Первая очередь: самые близкие родственники, то есть дети, жена или муж и родители.

Вторая очередь: родные братья и сестры, бабушки и дедушки со стороны отца или матери.

Третья очередь: родные дядя и тетя.

Четвертая очередь: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей более пяти лет. Однако это следует подтвердить через суд.

Пятая очередь: все остальные родственники наследодателя до шестой степени родства. К примеру, двоюродные внуки, племянники.

Зачем составлять завещание

Некоторые люди стремятся обойти наследственные очереди и вероятные ссоры в семье, поэтому составляют завещание, где подробно расписывают, кому какое имущество останется.

Что такое завещание

Завещание — это правовой документ, который в установленной законом форме указывает распоряжение дееспособного гражданина (завещателя) на случай смерти о принадлежащем ему имуществе.

Иногда завещание можно изменять или вообще отменить. Это может делать только наследодатель в соответствии со своими пожеланиями.

Также кроме имущества можно завещать распоряжение неимущественного характера. Например, это может быть желание передать заботу о домашнем животном другому человеку после смерти. Или это может быть распоряжение относительно определенной процедуры погребения завещателя.

Как составить завещание

Завещание обычно должен составлять нотариус, но в условиях военного положения эту процедуру облегчили для граждан Украины. Поэтому можно написать его прямо на белом листе бумаги, где будет четко указано, какому лицу остается то или иное имущество, и заверить у нотариуса.

Составить завещание можно также с помощью командира воинской части, врача, руководителя в местах ограничения свободы, капитана судна. Кроме того, за границей можно обратиться с соответствующей просьбой в консульство.

Если завещание составляет нотариус, то он может быть как государственным, так и частным. В таком случае можно самостоятельно написать текст завещания или же попросить нотариуса составить его.

Также существует возможность написать секретное завещание и сложить его в конверт. Тогда нотариус может его зарегистрировать и будет вправе открыть его только после смерти завещателя. Составить завещание можно как у нотариуса в офисе, так и попросить его выехать к завещателю.

Однако важнейшим шагом в создании завещания является внесение его в государственный реестр. В этом случае считается, что оно вообще существует и после смерти наследодателя его может проверить любой нотариус, если к нему обратятся наследники.

Завещание обычно должно иметь как минимум два экземпляра. Один должен храниться в реестре, другой в основном остается у завещателя. Также есть возможность отдать еще один экземпляр доверенному лицу, например, командиру или собрату военного.

Что обязательно должно содержать завещание

Название Завещание для его идентификации. Разборчивый текст для прочтения. Дата, место и обстоятельства написания. Количество экземпляров завещания, а также иногда их местонахождение. Подробные данные об имуществе, желательно с регистрационными данными. Подробности о личности наследника, чтобы можно было без ошибок идентифицировать его или ее.

Какие документы нужны для составления завещания

Паспорт. Идентификационный номер. Документы на имущество (желательно).

Что можно включить в завещание

В основном включают в завещание именно недвижимость, хотя законом предусмотрена возможность завещать любое имущество. Однако если на квартиру, дом или автомобиль еще существуют определенные реестры, то на более мелкое имущество их нет.

Также непросто завещать деньги, которые находятся прямо дома в тайнике. Наилучшим решением, чтобы завещать средства, будет положить их в банк на определенный счет или в банковскую ячейку.

Также в начале марта 2022 правительство сообщило, что семьи погибших украинских военных смогут получить единовременную финансовую помощь в размере 15 млн грн. Сумма достаточно большая, поэтому нужно знать, кто действительно может получить финансовую помощь и как это можно сделать.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!