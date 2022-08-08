Финансовая помощь 15 млн грн из-за смерти военнослужащего: кто и как имеет право получить

В начале марта правительство сообщило, что семьи погибших украинских военных смогут получить одноразовую финансовую помощь в размере 15 млн грн. Сумма немалая, поэтому нужно знать, кто действительно может получить ее и как это можно сделать.

Кто имеет право получить 15 млн грн из-за смерти военного

Выплата в размере 15 миллионов гривен семьям погибших военных гарантируется постановлением Кабмина №168.

Членами семьи военнослужащих, согласно решению Конституционного суда, считаются супруга/супруг, дети и родители.

Следует заметить, что дети считаются членами семьи независимо от того, есть ли это дети любого супруга, общие или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.

Однако часть компенсации могут получить те лица, которые находились на содержании военного:

родители,

жена/супруг, которые не женились во второй раз;

дети, у которых нет и не имели своих семей;

дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Однако адвокат Андрей Новак отмечает, что членов семьи можно определить и по другим критериям. Это могут быть не только близкие родственники особы, но и супруга (супруги). Если они проживали вместе, вели общий быт и бюджет, их можно признать членами семьи. Для получения выплаты, нужно доказать вышеперечисленное в судебном порядке.

Как получить компенсацию в 15 млн гривен из-за смерти военного

Прежде всего семья военнослужащего должна получить свидетельство о смерти. Далее члены семьи должны обратиться к командиру воинской части защитника или защитницы и получить:

выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего (чтобы понять, кто является членом семьи, а кого нужно включить судебным решением).

Семья должна получить затребованные документы в течение 10 дней.

С полученными документами члены семьи должны обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) и написать заявление о выплате одноразового пособия.

При этом кроме полученных документов от командира воинской части предоставляется:

копия свидетельства смерти военного;

копия врачебного свидетельства смерти;

копии страниц паспорта получателя единовременного пособия с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;

копия свидетельства о рождении погибшего (чтобы выплату смогли получить родители);

копия свидетельства о браке (чтобы выплату смогла получить супруга);

копия свидетельства рождения ребенка (чтобы выплату смогли получить дети);

копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего (предоставляют лица, которые не были членами семьи погибшего (умершего), но находились на его содержании).

В ТЦК СП сверяют все копии документов и в течение 15 дней должны отправить их в Департамент соцобеспечения Минобороны. Там Специальная комиссия в течение 30 дней должна принять решение о назначении компенсации или об отказе в выплате.

Если выплату финансовой помощи согласовали, дальше ее должен утвердить министр обороны.

После этого денежные средства перечисляются на счет Командования Сухопутных войск ВСУ. Только потом члены семьи погибшего военнослужащего могут получить выплату, но через счета ТЦК СП.

Если семья получила отказ в компенсации, такое решение может быть обжаловано в суде. Получение денежной компенсации может быть не скорым делом, которое продлится несколько месяцев.

Также члены семьи защитника или защитницы должны помнить, что могут обратиться за одноразовой помощью в течение трех лет после смерти военнослужащего.

Компенсация будет распределяться поровну между каждым членом семьи.

Обстоятельства, влияющие на размер компенсации

Размер финансовой помощи от сведений, содержащихся в документе об обстоятельствах смерти военнослужащего.

15 млн грн выплачиваются, если военный или военная участвовала в боевых действиях и погиб(-ла) во время выполнения обязанностей службы.

Многие украинские военные нуждаются в лечении, в том числе протезировании. Раньше мы рассказывали, как можно отправить украинского военного на лечение за границу.

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