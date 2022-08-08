Экономия

Финансовая помощь 15 млн грн из-за смерти военнослужащего: кто и как имеет право получить

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 августа 2022, 09:00
15 млн грн через смерть військовослужбовця: хто може отримати та як це зробити
Фото: Pexels

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