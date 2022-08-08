Фінансова допомога 15 млн грн через смерть військовослужбовця: хто та як має право отримати

На початку березня уряд повідомив, що родини загиблих українських військових зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 15 млн грн. Сума чимала, тому треба знати, хто дійсно може її отримати та як це можна зробити.

Хто має право отримати 15 млн грн через смерть військового

Виплата у розмірі 15 мільйонів гривень родинам загиблих військових гарантується Постановою Кабміну №168.

Членами родини військовослужбовців, згідно з рішенням Конституційного суду, вважаються дружина/чоловік, діти та батьки.

Варто зауважити, що діти вважаються членами родини незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені у шлюбі або позашлюбні.

Проте частку компенсації можуть отримати ті особи, які перебували на утримані військового:

батьки,

дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;

діти, які не мають і не мали своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або зникли безвісти.

Проте адвокат Андрій Новак наголошує, що членів родини можна визначити й іншими критеріями. Це можуть бути не лише близькі родичі особи, а й дружини (чоловіка). Якщо вони проживали разом, вели спільний побут та бюджет, їх можна визнати членами родини. Для отримання виплати, потрібно довести вищеперераховане у судовому порядку.

Як отримати компенсацію у 15 млн гривень через смерть військового

Насамперед родина військовослужбовця має отримати свідоцтво про смерть. Далі члені сім’ї мають звернутися до командира військової частини захисника чи захисниці й отримати:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця (щоб зрозуміти, хто є членом сім’ї, а кого треба включити судовим рішенням).

Родина повинна отримати запрошені документи протягом десяти днів.

З отриманими документами члени родини повинні звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) і написати заяву про виплату одноразової грошової допомоги.

При цьому, крім отриманих документів від командира військової частини, надається:

копія свідоцтва про смерть військового;

копія лікарського свідоцтва про смерть;

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові й місце реєстрації;

копія свідоцтва про народження загиблого (щоб виплату змогли отримати батьки);

копія свідоцтва про шлюб (щоб виплату змогла отримати дружина);

копія свідоцтва про народження дитини (щоб виплату змогли отримати діти);

копія рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

У ТЦК СП звіряють усі копії документів й протягом 15 днів й надсилають їх до Департаменту соцзабезпечення Міноборони. Там Спеціальна комісія протягом 30 днів повинна ухвалити рішення про призначення компенсації або про відмову у виплаті.

Якщо виплату фінансової допомоги погодили, далі її має затвердити міністр оборони.

Після цього кошти перераховуються на рахунок Командування Сухопутних військ ЗСУ. Лише потім члени родини загиблого військовослужбовця можуть отримати виплату, але через рахунки ТЦК СП.

Якщо родина отримала відмову у компенсації, таке рішення можна оскаржити у суді. Отримання грошової компенсації може бути не швидкою справою, яка триватиме кілька місяців.

Також члени родини захисника чи захисниці мають пам’ятати, що можуть звернутися за одноразовою допомогою протягом трьох років після смерті військовослужбовця.

Компенсація розподілятиметься порівну між кожним членом сім’ї.

Обставини, які впливають на розмір компенсації

Розмір фінансової допомоги від відомостей, які містяться у документі про обставини смерті військовослужбовця.

15 млн грн виплачуються, якщо військовий чи військова брав(-ла) участь у бойових діях та загинув під час виконання обов’язків служби.

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