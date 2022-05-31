Допомога на поховання під час війни: як отримати та куди звернутися

На жаль, зараз українці дедалі частіше стикаються зі смертю рідних та близьких. На початку березня на Урядовому порталі розмістили роз’яснення Пенсійного фонду щодо отримання допомоги на поховання під час воєнного стану.

Розповідаємо, як та хто може отримати допомогу на поховання.

Які потрібні документи для отримання допомоги з поховання

Щоб отримати допомогу, необхідно мати такі документи:

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заяву про виплату допомоги на поховання;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті (подається якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави).

Документи та місце подачі заявки на отримання допомоги можуть відрізнятися. Усе залежить від того, до якої категорії осіб належав померлий.

Куди звертатися, щоб отримати допомогу на поховання

Під час воєнного стану в Україні допомогу на поховання можуть отримати особи, які організовували процес похорон, враховуючи, до якої категорії осіб належав померлий.

Якщо померла застрахована особа, необхідно звернутися до її роботодавця або до найближчого відділення Фонду соціального страхування України, незалежно від місця реєстрації. Для цього треба мати свідоцтво про смерть та заяву про виплату допомоги на поховання.

Розмір допомоги встановлює Фонд соцстрахування України, але він має складати не менше розміру прожиткового мінімуму.

Якщо помер пенсіонер, необхідно звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян Пенсійного фонду України.

Для цього треба мати необхідні документи:

документ, що підтверджує особу заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або документ, що підтверджує факт смерті.

Розмір допомоги — двомісячна пенсія, яку отримував пенсіонер на час смерті. Якщо померлий є пенсіонером з-поміж військовослужбовців, то розмір допомоги — тримісячна пенсія.

Якщо померла особа, яка не досягла пенсійного віку на момент смерті, не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості, необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого.

Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування — у різних регіонах він може бути різний.

Якщо померла безробітна особа, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку.

Документи, які потрібно подати у такому випадку:

документ, який підтверджує факт смерті безробітного (довідка про смерть);

документ, який засвідчує особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проводиться компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник має надати свідоцтво про смерть або інший документ.

У такому випадку строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.

Як отримати допомогу на поховання під час воєнного стану

Для того, щоб отримати допомогу на поховання особи, яка померла на непідконтрольній території або на території, де ведуться бойові дії, необхідно підтвердити факт смерті.

Для його встановлення необхідно звернутися до суду за місцем проживання заявника з заявою про встановлення факту смерті особи на відповідній території, в якій зазначити факт, який заявник просить встановити та з якою метою. А також причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт.

До цієї заяви необхідно додати:

докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, примірник колективного акту про настання смерті);

довідку про неможливість відновлення втрачених документів (наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану)

Судовий збір за подання таких заяв до суду не стягується.

Щоб отримати допомогу, треба підтвердження про смерть людини, тож раніше ми розповідали, як правильно зафіксувати смерть під час війни.