Соцвиплати та пенсії: які зміни чекають на українців уже з червня

Соціальні виплати у розмірі 2000 грн на дорослого та 3000 грн на дитину отримають не всі. Про зміни у соціальних виплатах розповіла міністерка соцполітики України Марина Лазебна.

Для кого з переселенців скасують соціальні виплати

Насамперед жодній категорії ВПО не скасовуються виплати.

За словами міністерки, є дві категорії ВПО:

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переміщені особи з територій, де ведуться активні бойові дії, й тих населених пунктів, де люди не мають змоги нормально працювати; люди, в яких зруйноване чи пошкоджене житло.

— Коли ми запроваджували допомогу ВПО, в Україні було всього 14 регіонів, які підпадали під зону активних бойових дій. Сьогодні їх менше. На сьогодні таких регіонів вісім — це 300 громад.

Люди, які не можуть повертатися додому, будуть гарантовано отримувати й надалі соціальні виплати, — каже Лазебна.

Тобто, якщо у твоєму регіоні більше не ведуться бойові дії й твоє житло не пошкоджене, ймовірно, ти припиниш отримувати допомогу.

Також міністерка повідомила, що за квітень – травень виплати отримали близько 2 млн осіб.

Як зміняться пенсії в Україні

Марина Лазебна повідомила, що попри війну в березні вдалося проіндексувати пенсії, тож у міністерстві сподіваються, що вдасться це зробити ще раз.

Зараз ми проводимо автоматичне перерахування виплат пенсіонерам, що працюють. Але є складності по звітності роботодавців з тих місць, де працевлаштовані пенсіонери, — пояснює міністерка.



За словами Лазебної, в травні Пенсійний фонд мав зробити перерахунок, і вже з червня пенсіонери, що працюють, отримуватимуть перераховані виплати, які будуть і за квітень, і за травень.

Наступне підвищення буде з липня, і воно буде пов’язане з підвищенням прожиткового мінімуму.

Як отримати пенсію людям за кордоном

Пенсіонери, які отримували виплати на свою банківську карту, вчасно отримували її за кордоном, повідомляє Лазебна. Для тих, хто отримував кошти поштою, є безліч способів змінити спосіб надходження.

— Найперше: якщо пенсіонери, що виїхали за кордон, не можуть отримати пенсію, вона на них чекає в Україні. Або ж через портал Пенсійного фонду можна змінити спосіб виплати, — розповіла міністерка.

Нині, коли люди потребують допомоги, багато аферистів наживаються на чужому горі. Раніше ми розповідали про шахрайську схему з виплатами від ООН. Будь пильним(-ою) та обережним(-ою).