Соцвыплаты и пенсии: какие изменения ждут украинцев уже с июня

Социальные выплаты в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка получат не все. Об изменениях в социальных выплатах рассказала министр соцполитики Украины Марина Лазебная.
Прежде всего, ни одной категории ВПЛ не отменяются выплаты.
По словам министра, есть две категории ВПЛ:
— Когда мы вводили помощь ВПЛ, в Украине было 14 регионов, подпадавших под зону активных боевых действий. Сегодня их меньше. Сейчас таких регионов восемь — это 300 общин.
Люди, которые не могут вернуться домой, будут гарантированно получать и в дальнейшем социальные выплаты, — говорит Лазебная.
Люди, которые не могут вернуться домой, будут гарантированно получать и в дальнейшем социальные выплаты, — говорит Лазебная.
То есть, если в твоем регионе больше не ведутся боевые действия и твое жилье не повреждено, вероятно, ты перестанешь получать помощь.
Также министр сообщила, что за апрель – май выплаты получили около 2 млн человек.
Марина Лазебная сообщила, что, несмотря на войну, в марте удалось проиндексировать пенсии, поэтому в министерстве надеются, что удастся сделать это еще раз.
Сейчас мы производим автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам. Но есть сложности по отчетности работодателей из тех мест, где трудоустроены пенсионеры, — объясняет министр.
Сейчас мы производим автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам. Но есть сложности по отчетности работодателей из тех мест, где трудоустроены пенсионеры, — объясняет министр.
По словам Лазебной, в мае Пенсионный фонд должен был провести перерасчет, и уже с июня работающие пенсионеры будут получать пересчитанные выплаты, которые придут и за апрель, и за май.
Следующее повышение будет с июля, и оно будет связано с повышением прожиточного минимума.
Пенсионеры, получавшие выплаты на свою банковскую карту, вовремя получали ее и за границей, сообщает Лазебная. Для тех, кто получал средства по почте, есть множество способов изменить способ получения выплат.
— В первую очередь, если пенсионеры, выехавшие за границу, не могут получить пенсию, выплаты ждут их в Украине. Также через портал Пенсионного фонда можно изменить способ выплаты, — рассказала министр.
Сейчас, когда люди нуждаются в помощи, многие аферисты наживаются на чужом горе. Ранее мы рассказывали о мошеннической схеме с выплатами от ООН, будь внимательным(-ой) и осторожным(-ой).