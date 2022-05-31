Соцвыплаты и пенсии: какие изменения ждут украинцев уже с июня

Социальные выплаты в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка получат не все. Об изменениях в социальных выплатах рассказала министр соцполитики Украины Марина Лазебная.

Для кого из переселенцев отменят социальные выплаты

Прежде всего, ни одной категории ВПЛ не отменяются выплаты.

По словам министра, есть две категории ВПЛ:

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перемещенные лица с территорий, где ведутся активные боевые действия, и тех населенных пунктов, где люди не имеют возможности нормально работать; люди, у которых разрушено или повреждено жилье.

— Когда мы вводили помощь ВПЛ, в Украине было 14 регионов, подпадавших под зону активных боевых действий. Сегодня их меньше. Сейчас таких регионов восемь — это 300 общин.

Люди, которые не могут вернуться домой, будут гарантированно получать и в дальнейшем социальные выплаты, — говорит Лазебная.

То есть, если в твоем регионе больше не ведутся боевые действия и твое жилье не повреждено, вероятно, ты перестанешь получать помощь.

Также министр сообщила, что за апрель – май выплаты получили около 2 млн человек.

Как изменятся пенсии в Украине

Марина Лазебная сообщила, что, несмотря на войну, в марте удалось проиндексировать пенсии, поэтому в министерстве надеются, что удастся сделать это еще раз.

Сейчас мы производим автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам. Но есть сложности по отчетности работодателей из тех мест, где трудоустроены пенсионеры, — объясняет министр.

По словам Лазебной, в мае Пенсионный фонд должен был провести перерасчет, и уже с июня работающие пенсионеры будут получать пересчитанные выплаты, которые придут и за апрель, и за май.

Следующее повышение будет с июля, и оно будет связано с повышением прожиточного минимума.

Как получить пенсию людям за границей

Пенсионеры, получавшие выплаты на свою банковскую карту, вовремя получали ее и за границей, сообщает Лазебная. Для тех, кто получал средства по почте, есть множество способов изменить способ получения выплат.

— В первую очередь, если пенсионеры, выехавшие за границу, не могут получить пенсию, выплаты ждут их в Украине. Также через портал Пенсионного фонда можно изменить способ выплаты, — рассказала министр.

Сейчас, когда люди нуждаются в помощи, многие аферисты наживаются на чужом горе. Ранее мы рассказывали о мошеннической схеме с выплатами от ООН, будь внимательным(-ой) и осторожным(-ой).