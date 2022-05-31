Украина

Соцвыплаты и пенсии: какие изменения ждут украинцев уже с июня

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 мая 2022, 13:00
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Вместо праздничной линейки — расчистка завалов! Как в Харькове разбирают завалы разрушенной школы
0:03:20
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