Мошенники не заставили себя ждать! Новая схема аферистов по “выплатам” от ООН

Мошенники продолжают наживаться на горе сотни тысяч украинцев. Аферисты пытаются заработать на войне и под видом государственных выплат крадут средства у украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Мошенники создали фейковую страницу сайта Допомагати просто, через который якобы предлагают получить денежную помощь от ООН.
Также украинцы начали получать SMS-сообщения с таким текстом: “Otrumaj VIPLATU 2220 ua zgidno svogo statusa. Oformity”.
После этого следует ссылка на ложный сайт помощи, оформленный как сайт фонда “Допомагати просто” от ПриватБанка.
Но будь бдительным(-ой), ведь аферисты на фейковом сайте даже разместили реферальные ссылки на настоящий благотворительный сайт ПриватБанка, что вводит абонентов в заблуждение.
Центр противодействия дезинформации отмечает:
Поэтому будь внимателен(-на) и не предоставляй доступ к собственному электронному банкингу на неизвестных или подозрительных сайтах.
Сейчас аферисты наживаются даже на волонтерской помощи. Раньше мы рассказывали, как не пожертвовать средства мошенникам.