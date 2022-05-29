Мошенники не заставили себя ждать! Новая схема аферистов по “выплатам” от ООН

Мошенники продолжают наживаться на горе сотни тысяч украинцев. Аферисты пытаются заработать на войне и под видом государственных выплат крадут средства у украинцев. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Мошенники создали фейковую страницу сайта Допомагати просто, через который якобы предлагают получить денежную помощь от ООН.

Также украинцы начали получать SMS-сообщения с таким текстом: “Otrumaj VIPLATU 2220 ua zgidno svogo statusa. Oformity”.

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После этого следует ссылка на ложный сайт помощи, оформленный как сайт фонда “Допомагати просто” от ПриватБанка.

Но будь бдительным(-ой), ведь аферисты на фейковом сайте даже разместили реферальные ссылки на настоящий благотворительный сайт ПриватБанка, что вводит абонентов в заблуждение.

Центр противодействия дезинформации отмечает:

ПриватБанк не проводит рассылку с призывом оформлять денежную помощь от ООН;

настоящий адрес сайта Допомагати просто — blago.privatbank.ua;

на сайте Допомагати просто есть активная кнопка “Пожертвовать”. Деньги получить там невозможно;

фонд не требует предоставить логин и пароль от личного кабинета Privat24;

фонд закупает оборудование, оплачивает услуги, но не оказывает помощи в денежной форме.

Поэтому будь внимателен(-на) и не предоставляй доступ к собственному электронному банкингу на неизвестных или подозрительных сайтах.

Сейчас аферисты наживаются даже на волонтерской помощи. Раньше мы рассказывали, как не пожертвовать средства мошенникам.