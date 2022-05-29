Мошенники не заставили себя ждать! Новая схема аферистов по “выплатам” от ООН

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 мая 2022, 19:00
Шахрайська мхема від ООН
Фото: Unsplash

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