Шахраї не забарилися! Нова схема аферистів з “виплатами” від ООН

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Травня 2022, 19:00
Шахрайська мхема від ООН
Фото: Unsplash

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