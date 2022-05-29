Шахраї не забарилися! Нова схема аферистів з “виплатами” від ООН

Шахраї продовжують наживатися на горі сотні тисяч українців. Аферисти намагаються заробити на війні та під виглядом державних виплат крадуть кошти в українців. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Шахраї створили фейкову сторінку сайту Допомагати просто, через який начебто пропонують отримати грошову допомогу від ООН.

Також українці почали отримувати SMS-повідомлення із таким текстом: “Otrumaj VIPLATU 2220 ua zgidno svogo statusa. Oformity”.

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Після цього слідує посилання на несправжній сайт допомоги, оформлений як сайт фонду “Допомагати просто” від ПриватБанку.

Але будь пильним(-ою), адже аферисти на фейковому сайті навіть розмістили реферальні посилання на справжній благодійний сайт ПриватБанку, що вводить в оману абонентів.

Центр протидії дезінформації наголосив:

ПриватБанк не робить розсилку із закликом оформлювати грошову допомогу від ООН;

справжня адреса сайту Допомагати просто — blago.privatbank.ua ;

на сайті Допомагати є лише активна кнопка “Пожертвувати”, а не отримати кошти;

фонд не вимагає надати логін та пароль від особистого кабінету Privat24;

фонд закуповує обладнання, оплачує послуги, але не надає допомогу в грошовій формі.

Тож будь пильним і не відкриває доступ до власного електронного банкінгу на невідомих чи підозрілих сайтах.

Нині аферисти наживаються навіть на волонтерській допомозі. Раніше ми розповідали, як не пожертвувати кошти шахраям.