Як не пожертвувати кошти шахраям? Поради, як відрізнити благодійника від злочинця

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 02 Травня 2022, 21:00
Як не пожертвувати кошти шахраям? Поради, як відрізнити благодійника від злочинця
Фото: Pexels

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