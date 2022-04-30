Завдяки тобі – б‘ється серце. Сабіна Мусіна відкрила збір коштів для хворих дітей

Ще до початку повномасштабного вторгнення відома українська підприємиця та блогерка Сабіна Мусіна 14 лютого відкрила збір коштів на придбання серцевих імплантів для дітей, які живуть з вродженою вадою серця.

Добродії, які хотіли долучитись до акції, отримували натомість електронні листівки з передбаченнями. Таким чином вдалось зібрати 180 710 гривень та врятувати життя двом дівчаткам, чотирирічній Жанні та восьмирічній Ангелі.

Два дні тому, 28 квітня, Сабіна Мусіна оголосила про новий збір коштів для інших хворих дітей, які все ще потребують допомоги.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

30 років зі своїх уже 39 — я волонтер! За всі ці роки я навчилася головному — ділитися серцем.

Тому натомість подарунків та квітів на свій день народження вона попросила усіх друзів та підписників конвертувати свої привітання у благодійність.

Оскільки зараз і так непростий для кожного час, батькам дітей, які народились із вадами серця, практично неможливо власноруч зібрати 100 тисяч гривень, щоб врятувати свою дитину. Тому Мусіна попросила перевести будь-яку суму у скарбничку, оскільки кожен внесок важливий.

Ви зробите мене щасливою, якщо завдяки вам будуть битися серця наших українських діток!

За два дні вже вдалось зібрати 1 090 829.48 гривень, чого може вистачити на 11 врятованих життів. Тому було прийнято рішення не закривати збір і продовжити добру справу.

Стати частинкою гарної справи та допомогти дітям отримати другий шанс від долі, можна за допомогою платформи dobro.ua.

Завдяки тобі тепер б‘ється дитяче серце. Відчуваєш? — Дякую за внесок! – пише Мусіна.

Обіймаймося серцями заради майбутнього нашої держави – наших дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Німеччині українки об’єдналися та готують борщ для німців, щоб зібрати гроші для української армії.