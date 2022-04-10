Люди

Готують борщ для німців, а гроші збирають для ЗСУ: як українки займаються благодійністю за кордоном

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 10 Квітня 2022, 19:58

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