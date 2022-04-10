Готують борщ для німців, а гроші збирають для ЗСУ: як українки займаються благодійністю за кордоном

Українки, які були змушені полишити свій дім через війну і виїжджали під обстріли російської армії, намагаються не тільки оговтатися від жаху, що пережили, але і бути корисними за кордоном.

Наприклад, у Німеччині українки об’єдналися та готують борщ для німців, щоб зібрати гроші для української армії.

Щовівторка проводиться благодійний захід, на якому охочі можуть скуштувати страви української кухні, висловити підтримку нашій державі та дізнатися останні новини фронту.

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Дивися, як наші землячки навіть за межами України допомагають рідній державі.

А якщо ти зараз знаходишся в Україні та хочеш допомогти у відбудові зруйнованих міст, то читай, як можна допомогти розбирати завали.