Твої руки зараз потрібні! Як уже сьогодні я можу допомогти долати наслідки російської окупації

Міста, які звільнили від окупації, потребують допомоги. Російські військові лишили після себе руїни та безлад, дуже багато знищених будівель.

Служба ДСНС працює цілодобово, аби розчистити міста та зробити можливим повернення людей до своїх домівок. Проте з нашою допомогою вони можуть зробити це швидше, і ось як можеш допомогти ти.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко звернувся по допомогу до звичайних українців.

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За його словами, тільки після “порятунку” росіянами Бучі 18 багатоквартирних будинків понівечені та 112 приватних будинків знищено вщент. Обсяги роботи в кожній області величезні, тому без добровольців не впоратися.

Він наголосив, що насправді люди потрібні не лише на Сумщині. Всі звільнені міста Київської області: Буча, Бородянка тощо та Чернігівської області потребують рук.

Треба не лише розбирати завали. Допомога треба у наданні допомоги потерпілим, розвантаженні гуманітарних вантажів тощо.

Допомогти ДСНС можна локально в тій області, до якої тобі зручно дістатися. Основні: Київська, Сумська, Чернігівська.

Всі, хто має можливість, час і здоров’я — ваші руки зараз потрібні, щоб якомога швидше розчистити ці території.

Для того, аби допомогти, заповни анкету добровольця на сайті ДСНС.

Окремо існує добровільна народна ініціатива Добробат, до якої теж можна долучитися.

Тим часом Київ, від якого нарешті відступили окупанти, поступово починає повертатися до життя. Що вже почало працювати у столиці читайте у нашому матеріалі.