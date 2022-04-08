Сумщина повністю звільнена від окупанта! Куди втік ворог

Для українців із самого ранку є ще одна радісна звістка. Сумська ОВА повідомила, що територія області повністю звільнена від російських окупантів.
– Територія області вільна від орків, тому якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало в останні дні) – це працюють рятувальники та вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі, – повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
А радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону докладніше розповів про ситуацію в Україні станом на 8 квітня.
Він повідомив, що за попередніми даними, вночі вдалося збити кілька ворожих ракет системами ППО. А ключові бойові дії перемістилися на Донбас.
Напрямок від Ізюма до Слов’янська: Попасна, Рубіжне, Маріуполь.
Напрямок від Ізюма до Слов’янська: Попасна, Рубіжне, Маріуполь.
Денисенко повідомив, що росіяни починають ремонтувати залізничні колії у бік Харкова, які спеціально були підірвані. Також окупанти накопичують серйозні угрупування в Курській області на підході до Харківської.
На Херсонському ж напрямку російські військові наступати не намагаються, лишень стоять в обороні.
Деякі міста вже звільнено і вони повертаються до життя, раніше ми розповідали про те, як живе Чернігів після визволення.