Сумщина повністю звільнена від окупанта! Куди втік ворог

Для українців із самого ранку є ще одна радісна звістка. Сумська ОВА повідомила, що територія області повністю звільнена від російських окупантів.

– Територія області вільна від орків, тому якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало в останні дні) – це працюють рятувальники та вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які залишили російські військові на нашій землі, – повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

А радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону докладніше розповів про ситуацію в Україні станом на 8 квітня.

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Він повідомив, що за попередніми даними, вночі вдалося збити кілька ворожих ракет системами ППО. А ключові бойові дії перемістилися на Донбас.

Напрямок від Ізюма до Слов’янська: Попасна, Рубіжне, Маріуполь.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 квітня Генштаб ЗСУ попереджає про території, де ситуація залишається нестабільною та загрозливою для життя українців.

Денисенко повідомив, що росіяни починають ремонтувати залізничні колії у бік Харкова, які спеціально були підірвані. Також окупанти накопичують серйозні угрупування в Курській області на підході до Харківської.

На Херсонському ж напрямку російські військові наступати не намагаються, лишень стоять в обороні.

Деякі міста вже звільнено і вони повертаються до життя, раніше ми розповідали про те, як живе Чернігів після визволення.