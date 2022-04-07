Відроджується з попелу: як звільнений від рашистів Чернігів приходить до тями 

Чернігівці понад місяць були в облозі, ховалися в підвалах від бомбардувань окупантів, а 70% їхнього міста зруйнували російські солдати. Люди поступово оговтуються від пережитого, а влада почала відновлювати об’єкти критичної інфраструктури.

До міста відновили автосполучення, проте поки що з продуктами в Чернігові складно. Людей просять не поспішати повертатися у свої домівки, адже місто та прилеглі села можуть бути замінованими.

Та й ніхто не знає підступних планів ворога — від Чернігова до кордону з Білоруссю всього лишень 60 км.

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Війна не скінчилася. Відчувати себе у безпеці у Чернігові та області, я вважаю, ще дуже зарано, — голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Дивися, як після відступу окупантів живуть чернігівці.

Ворог перекидає сили для наступальної операції в Донецькій та Луганській областях. Тому карта бойових дій в Україні сьогодні, 7 квітня, може тобі знадобитися.