Сумская область полностью освобождена от оккупанта! Куда сбежал враг

С самого утра украинцев ждет радостное известие. Сумская ОВА сообщила, что территория области полностью освобождена от российских оккупантов.

— Территория области свободна от орков, поэтому, если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) – это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, оставленные российскими военными на нашей земле, — пояснил глава обласной военной администрации Дмитрий Живицкий.

А советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал подробнее о ситуации в Украине по состоянию на 8 апреля.

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Он сообщил, что по предварительным данным, ночью нам удалось сбить несколько вражеских ракет системами ПВО. Ключевые боевые действия переместились на Донбасс.

Направление от Изюма к Славянску: Попасная, Рубежное, Мариуполь.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 апреля Генштаб ВСУ предупреждает о территориях, где ситуация остается нестабильной и угрожает жизни украинцев.

Денисенко сообщил, что россияне также начинают ремонтировать железнодорожные пути в сторону Харькова, которые специально были взорваны. Они накапливают серьезные группировки в Курской области на подходе к Харьковской.

На Херсонском же направлении они пытаются не наступать, а защищаться.

Некоторые города уже уволены и они возвращаются к жизни, раньше мы рассказывали о том, как живет Чернигов после освобождения.