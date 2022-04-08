Сумская область полностью освобождена от оккупанта! Куда сбежал враг

С самого утра украинцев ждет радостное известие. Сумская ОВА сообщила, что территория области полностью освобождена от российских оккупантов.
— Территория области свободна от орков, поэтому, если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) – это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, оставленные российскими военными на нашей земле, — пояснил глава обласной военной администрации Дмитрий Живицкий.
А советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал подробнее о ситуации в Украине по состоянию на 8 апреля.
Он сообщил, что по предварительным данным, ночью нам удалось сбить несколько вражеских ракет системами ПВО. Ключевые боевые действия переместились на Донбасс.
Направление от Изюма к Славянску: Попасная, Рубежное, Мариуполь.
Направление от Изюма к Славянску: Попасная, Рубежное, Мариуполь.
Денисенко сообщил, что россияне также начинают ремонтировать железнодорожные пути в сторону Харькова, которые специально были взорваны. Они накапливают серьезные группировки в Курской области на подходе к Харьковской.
На Херсонском же направлении они пытаются не наступать, а защищаться.
Некоторые города уже уволены и они возвращаются к жизни, раньше мы рассказывали о том, как живет Чернигов после освобождения.