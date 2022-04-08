Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 квітня

Бажаних гостей українці зустрічають з хлібом та сіллю, нашу гостинність знають у всьому світі.

Проте це не стосується росіян, ми чекаємо їх з Джавелінами, зброєю та насінням у кишенях за те, що вони напали на нашу землю. А на нашому килимку вони побачать “Welcome… to hell”.

Ми відстоюємо свою незалежність. Саме тому на території нашої країни йдуть активні бойові дії, тож, якщо ти думаєш переміститися у безпечне місце, треба обирати правильний шлях.

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Актуальна карта бойових дій в Україні

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Небезпечні напрямки

Генштаб ЗСУ повідомляє про напрямки бойових дій.

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку .

На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних сил України та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.

На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Республіки Білорусь.

На Слобожанському напрямку. Ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.

На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.

ЗСУ відбивають ворога, тож українці повертаються додому. Раніше ми розповідали про ситуацію на кордонах та скільки людей повертається.