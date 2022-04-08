Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 квітня

Бажаних гостей українці зустрічають з хлібом та сіллю, нашу гостинність знають у всьому світі.
Проте це не стосується росіян, ми чекаємо їх з Джавелінами, зброєю та насінням у кишенях за те, що вони напали на нашу землю. А на нашому килимку вони побачать “Welcome… to hell”.
Ми відстоюємо свою незалежність. Саме тому на території нашої країни йдуть активні бойові дії, тож, якщо ти думаєш переміститися у безпечне місце, треба обирати правильний шлях.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє про напрямки бойових дій.
ЗСУ відбивають ворога, тож українці повертаються додому. Раніше ми розповідали про ситуацію на кордонах та скільки людей повертається.