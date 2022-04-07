Є можливість — евакуюйтеся! Влада просить жителів Сходу виїхати в безпечні регіони

Українська влада закликає жителів східних областей України за можливості евакуюватися, адже ситуація залишається дуже напруженою, а російські орки готуються до наступу.
Наразі метою рашистів є прорив оборони угруповання Об’єднаних сил та встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Таку інформацію надає Генштаб ЗСУ станом на 7 квітня.
Відступ російських військ з Київської та Чернігівської областей не був “жестом доброї волі”, як це намагаються представити в Росії. Це стало можливим завдяки рішучому опору ЗСУ, тероборони, влади та всіх українців. Проте зараз темні сили перекидаються на східний напрямок фронту.
Є можливість — евакуюйтеся! — закликає жителів Донбасу віцепрем’єрка Ірина Верещук.
Є можливість — евакуюйтеся! — закликає жителів Донбасу віцепрем’єрка Ірина Верещук.
Керівники Луганської та Донецької областей просять мирне населення негайно виїхати в інші регіони та роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Так, голова Донецької ОВА Павло Кириленко попросив жителів області тимчасово переселитися у безпечні регіони.
Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього.
Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього.
— Ми не зможемо допомогти, бо зупинити вогонь буде практично неможливо, — наголосила Верещук.
Вона зазначила, що поки що можливість евакуації ще є. Нею потрібно скористатися.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що за погодженням ЗСУ рекомендовано евакуйовуватися населенню в Барвінковому та Лозовій (на Ізюмському напрямку). Це можна зробити потягами, які курсують через ці населені пункти.
Але потреби евакуювати мешканців усього регіону немає.
Керівник міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що у Слов’янську тимчасово ускладнено виплату пенсій.
Держава профінансувала пенсійні виплати, й вони не заморожені. Проте проблема в тому, що на Донеччині евакуюють поштові відділення та управління Пенсійного фонду. Вивозиться обладнання та документація.
Крім того, закриваються банки: Укрсиббанк, Ощадбанк та ПриватБанк уже не працюють.
У зв’язку з цим логістика доставки пенсій до кожної людини порушена. Вона обов’язково буде відновлена, і пенсії люди отримають. Але як швидко це станеться, зараз сказати не можна, — зазначив Лях.
У зв’язку з цим логістика доставки пенсій до кожної людини порушена. Вона обов’язково буде відновлена, і пенсії люди отримають. Але як швидко це станеться, зараз сказати не можна, — зазначив Лях.
За його словами, виходом з цієї ситуації є евакуація. Усі виплати евакуйовані отримають у будь-якій області України, де не ведуться активні бойові дії.
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