Є можливість — евакуюйтеся! Влада просить жителів Сходу виїхати в безпечні регіони

Українська влада закликає жителів східних областей України за можливості евакуюватися, адже ситуація залишається дуже напруженою, а російські орки готуються до наступу.

Наразі метою рашистів є прорив оборони угруповання Об’єднаних сил та встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Таку інформацію надає Генштаб ЗСУ станом на 7 квітня.

Відступ російських військ з Київської та Чернігівської областей не був “жестом доброї волі”, як це намагаються представити в Росії. Це стало можливим завдяки рішучому опору ЗСУ, тероборони, влади та всіх українців. Проте зараз темні сили перекидаються на східний напрямок фронту.

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Є можливість — евакуюйтеся! — закликає жителів Донбасу віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Керівники Луганської та Донецької областей просять мирне населення негайно виїхати в інші регіони та роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Так, голова Донецької ОВА Павло Кириленко попросив жителів області тимчасово переселитися у безпечні регіони.

Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього.

— Ми не зможемо допомогти, бо зупинити вогонь буде практично неможливо, — наголосила Верещук.

Вона зазначила, що поки що можливість евакуації ще є. Нею потрібно скористатися.

Чи потрібна евакуація з Харківщини

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що за погодженням ЗСУ рекомендовано евакуйовуватися населенню в Барвінковому та Лозовій (на Ізюмському напрямку). Це можна зробити потягами, які курсують через ці населені пункти.

Але потреби евакуювати мешканців усього регіону немає.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 квітня Генштаб ЗСУ попереджає українців про те, де точаться зараз бої та небезпечні напрямки станом на 7 квітня.

Ситуація у Слов’янську

Керівник міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що у Слов’янську тимчасово ускладнено виплату пенсій.

Держава профінансувала пенсійні виплати, й вони не заморожені. Проте проблема в тому, що на Донеччині евакуюють поштові відділення та управління Пенсійного фонду. Вивозиться обладнання та документація.

Крім того, закриваються банки: Укрсиббанк, Ощадбанк та ПриватБанк уже не працюють.

У зв’язку з цим логістика доставки пенсій до кожної людини порушена. Вона обов’язково буде відновлена, і пенсії люди отримають. Але як швидко це станеться, зараз сказати не можна, — зазначив Лях.

За його словами, виходом з цієї ситуації є евакуація. Усі виплати евакуйовані отримають у будь-якій області України, де не ведуться активні бойові дії.

Щоб завжди тримати руку на пульсі та знати, де зараз безпечно, а які напрямки під загрозою авіанальотів, тобі знадобиться онлайн-карта повітряної тривоги в Україні.