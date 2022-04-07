Украина

Есть возможность — эвакуируйтесь! Власти просят жителей Востока выехать в безопасные регионы

Елена Яковлева, редактор сайта 07 апреля 2022, 11:00
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