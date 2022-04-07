Есть возможность — эвакуируйтесь! Власти просят жителей Востока выехать в безопасные регионы

Украинские власти призывают жителей восточных областей Украины по возможности эвакуироваться, ведь ситуация остается очень напряженной, а российские орки готовятся к наступлению.

Целью рашистов является прорыв обороны группировки Объединенных сил и установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Такую информацию дает Генштаб ВСУ по состоянию на 7 апреля.

Отступление российских войск из Киевской и Черниговской областей не было “жестом доброй воли”, как это пытаются представить в России. Это стало возможным благодаря решительному сопротивлению ВСУ, терробороны, власти и всех украинцев. Однако сейчас темные силы перекидываются на восточное направление фронта.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Есть возможность — эвакуируйтесь! — обратилась к жителям Донбасса вице-премьер Ирина Верещук.

Руководители Харьковской, Луганской и Донецкой областей просят мирное население немедленно уехать в другие регионы и делают все, чтобы организовать эвакуацию.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также просил жителей области временно переселиться в безопасные регионы.

Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут с этим сделать.

— Мы не сможем помочь, потому что остановить огонь будет практически невозможно, — подчеркнула Верещук.

Она отметила, что пока возможность эвакуации еще есть, ею нужно воспользоваться.

Нужно ли эвакуироваться жителям Харьковской области

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что по согласованию с ВСУ рекомендует эвакуироваться населению из Барвинкового и Лозовой (на Изюмском направлении). Это можно сделать поездами, курсирующими через эти населенные пункты.

Однако жителям всего региона эвакуироваться нет необходимости.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 7 апреля Генштаб ВСУ предупреждает украинцев о том, где ведутся сейчас бои и опасные направления по состоянию на 7 апреля.

Ситуация в Славянске

Руководитель городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что в Славянске временно усложнена выплата пенсий.

Государство профинансировало пенсионные выплаты, и они не заморожены. Однако проблема в том, что в Донецкой области эвакуируют почтовые отделения и управления Пенсионного фонда. Вывозится оборудование и документация.

Кроме того, закрываются банки: УкрСиббанк, Ощадбанк и ПриватБанк уже не работают.

В связи с этим логистика доставки пенсий к каждому человеку нарушена. Она обязательно будет восстановлена, и люди получат пенсии. Но как скоро это произойдет, сейчас сказать нельзя, — отметил Лях.

По его словам, выход из этой ситуации — эвакуация. Все эвакуированные смогут получить выплаты в любой области Украины, где не ведутся активные боевые действия.

Чтобы всегда держать руку на пульсе и знать, где безопасно, а какие направления под угрозой авианалетов, тебе понадобится онлайн-карта воздушной тревоги в Украине.